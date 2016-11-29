أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الفلك يحذرك من أزمة صحية طارئة

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الفلك يحذرك من أزمة صحية طارئة حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الفلك يحذرك من أزمة صحية طارئة

>

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على المستوى الصحى والمهنى والعاطفى، القيادية هى أكثر ما يميز أبناء هذا البرج، كما أنهم من اكثر الأبراج رغبة فى تقديم العون والمساعدة للأصدقاء.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أنت شخص مثالى فى الحب، الشريك يشعر دائمًا بالراحة والحب أثناء وجودكما سويًا، حاول أن لا تضيع وقت أكثر من ذلك فى اتخاذ هذا القرار الذى من شأنه أن يغير علاقتكما بالكامل ويدفعها إلى الأمام.

 

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تمر ببعض الأزمات الحالية فى العمل، كل هذا من الممكن أن تتخلص منه فقط إذا طلبت المشورة من أحد الأصدقاء، كذلك لا تهدر الكثير من الوقت فى أمور جانبية، ركز فى عملك قدر الإمكان حتى تحقق ما تريد.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

التدخين قد ينتج عنه إصابتك بمرض فى الجهاز التنفسى، عليك أن تبتعد عن أماكن الزحام، من الأفضل أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، حتى تستكمل بعدها حياتك بشكل صحى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع فى المرحلة المقبلة، أن تقوم بعمل بعض الجداول التى من شأنها أن تساعدك فى ترتيب وقتك بشكل جيد لإنهاء كافة المهام المطلوبة منك، كذلك من المتوقع أن تسترد أموال خاصة بك عند شريك قديم وتساعد فى حل أزمتك المالية الحالية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى