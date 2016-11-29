حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الفلك يحذرك من أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على المستوى الصحى والمهنى والعاطفى، القيادية هى أكثر ما يميز أبناء هذا البرج، كما أنهم من اكثر الأبراج رغبة فى تقديم العون والمساعدة للأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

أنت شخص مثالى فى الحب، الشريك يشعر دائمًا بالراحة والحب أثناء وجودكما سويًا، حاول أن لا تضيع وقت أكثر من ذلك فى اتخاذ هذا القرار الذى من شأنه أن يغير علاقتكما بالكامل ويدفعها إلى الأمام.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تمر ببعض الأزمات الحالية فى العمل، كل هذا من الممكن أن تتخلص منه فقط إذا طلبت المشورة من أحد الأصدقاء، كذلك لا تهدر الكثير من الوقت فى أمور جانبية، ركز فى عملك قدر الإمكان حتى تحقق ما تريد.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

التدخين قد ينتج عنه إصابتك بمرض فى الجهاز التنفسى، عليك أن تبتعد عن أماكن الزحام، من الأفضل أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، حتى تستكمل بعدها حياتك بشكل صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع فى المرحلة المقبلة، أن تقوم بعمل بعض الجداول التى من شأنها أن تساعدك فى ترتيب وقتك بشكل جيد لإنهاء كافة المهام المطلوبة منك، كذلك من المتوقع أن تسترد أموال خاصة بك عند شريك قديم وتساعد فى حل أزمتك المالية الحالية.