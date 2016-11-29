حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اختيارات القلب وحده لا تكن صحيحة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الزائدة عن الحد، وكذلك التفاؤل رغم كل ما يعيشونه من معاناة، وهى من أكثر الصفات المميزة لهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

ما يشعر به قلبك لم يكن كافيًا هذه المرة، عليك أن تفكر جيدًا فى هذا الشخص الذى تمنحه قلبك وحبك، اختيار الشركاء هذا لا يجب أن يتم فقط عن طريق القلب، بل أعطى لعقلك مساحة للمشاركة والاختيار كذلك حتى تحصل على الشريك المناسب.

برج القوس على الصعيد المهنى..

عليك الانتباه جيدًا إلى ما يحدث فى العمل، ربما ينصحك الخبراء بأن تكون على أهبة الاستعداد لأى تغيير من الممكن أن يحدث لك خلال الفترة المقبلة، كذلك ستحدث لك انفراجة مالية كنت تسعى إليها منذ فترة طويلة.

برج القوس على الصعيد الصحى..

عليك استشارة طبيب مختص فيما تعانى منه، الآراء المحيطة بك جيدة ولكنها لن تساعدك على التعافى والعودة بصحة جيدة، وضعك الصحى ليس خطير ولكنه يحتاج إلى بعض الاهتمام

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

عليك أن تواصل النقد البناء دون أن تكون وقحًا، هذا ما ينصحك به خبراء الأبراج للمرحلة المقبلة، حيث يتوقع كذلك أن يحدث تواصل اليوم مع شخص مقرب إليك سيكون له تأثير على حياتك المهنية بشكل عام.