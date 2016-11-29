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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29/11/2016.. الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29/11/2016.. الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29/11/2016.. الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم

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واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالهدوء الداخلى وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور وسرعة الانفعال اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

 

على الصعيد المهنى..

انشغالك بالمشاكل الرومانسية، ينسيك كثيراً من مشاغل العمل، ويتراجع مستواك عن الفترة الماضية، الأمر الذى يثير غضب رؤسائك منك، حاول أن تفصل بين الحياة العاطفية والحياة المهنية، حتى لا تخسر أكثر من ذلك.

 

على الصعيد العاطفى..

سوء الفهم يؤدى إلى تدمير كثير من العلاقات، خاصة إن كانت هناك مواقف تترتب عليه، وكثيراً ما يتعامل مولود السرطان بنية حسنة لكن بعض كلماته تؤدى إلى عدم فهم الآخرين له بشكل صحيح.

 

على الصعيد الصحى

الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم، تشعر بحيوية ونشاط يساعداك على إنجاز عدد كبير من الأهداف والمقابلات التى خططت لها منذ فترة طويلة، و ربما تستعين بممارسة بعد الأنشطة مثل السباحة لتزيد من نشاط يومك.

 

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقضى يومه يحاول أن يفكر فى عدد من المشاكل العاطفية التى تشغل باله هذه الفترة، والطاقة والنشاط يساعداه على لقاء عدد من الزملاء الذى لم يلتقى بهم منذ فترة طويلة، واستقرار على الصعيد الصحى.


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مصر 365

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