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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتواصل مع مشاعر الآخرين

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتواصل مع مشاعر الآخرين حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتواصل مع مشاعر الآخرين

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ينتمى من الأبراج الهوائية التى تتسم بازدواج الشخصية والتناقض، ويقدم اليوم السابع لبرج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

اليوم أنت بارع فى الاتصالات وقد تحتاج إلى تغيير نهجك، يجب أن تتصل على نحو أفضل لمشاعر الناس ويجب عليك محاولة لمعرفة ما يريدونه ومحاولة فهم كيف تسير الأمور .

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب بل مثالى للصداقة وقضاء يوم ملئ بالأنشطة المرحة مع شريك الحياة، فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، ولكنك سوف تشعر أنك أخف وزناً بكثير، وقد يجتمع الشركاء المحتملين على المدى الطويل فى لقاء اجتماعى.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات تأديبية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية، كما أنك بحاجة لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذا سيكون المغامرة الأكثر نجاحاً فى حياتك.

 

توقعات علماء الفلك :

كنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاجها لكنها تناشد ذوقك وهذا قد يؤثر على أموالك بطريقة جادة، فهذب الغريزة الخاصة بك للانفاق، وسوف ينتهى يوم هادئ إلى حد ما، فتستطيع الوصول إلى معرفة بعض المخططات المالية اليوم.


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مصر 365

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