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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للقاء من تجاهلتهم من الأصدقاء

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حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للقاء من تجاهلتهم من الأصدقاء حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للقاء من تجاهلتهم من الأصدقاء

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ينتمى برج الحمل إلى الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والإصرار على تحقيق الأهداف، ورغم عصبيته إلا إنه طيب القلب، ويقدم اليوم السابع، لبرج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

 

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى :

لا تزال قدرتك على الاستمرار قوية جداً، يجب التمسك فى مكتبك أو المنزل من أجل الانتهاء من الحد الأقصى من العمل، كما أن العمل بالمنزل مازال يحافظ على الوقت والجهد والمال.

 

الحمل على الصعيد العاطفى :

تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت مناسب للقاءات ودية بينكم والخروج معاً، كما تعاود الاتصال بشخص قريب من ماضيك.

 

الحمل على الصعيد الصحى :

الفرصة مناسبة لتدليل نفسك وأنت تميل إلى الحفاظ على صحتك فيمكن تجاهل الحوادث الصغيرة الآن حتى لا تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، تحتاج إلى استشارة طبية لمشاكلك الآن من أجل الحصول على حل.

 

توقعات علماء الفلك :

هذا هو اليوم المثالى لك فيمكنك إقناع من حولك لإقناع رؤيتك ووجهة نظرك، وسوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك، وهى لحظة رائعة بالنسبة لك وسوف يلجأ الناس إليك طلباً للمساعدة والدعم.


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مصر 365

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