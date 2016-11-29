حظك اليوم برج الحوت 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل اليوم لصقل مهاراتك الاجتماعية

نقدم لمواليد برج الحوت توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء، ومن المعروف عن مواليد برج الحوت أنهم يتميزون بالمرونة لدرجة كبيرة جدًا وذكائهم الشديد وقدرتهم على التحدث بطريقة جيدة عن مشاريعهم وأحلاهم وإنجازاتهم، ولكن تنقصهم الصراحة والقدرة على مواجهة الآخرين مما يوقعهم فى الكثير من المشاكل.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

هناك رحلة عمل بانتظارك فى النصف الثانى من اليوم، وستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز نشاطك وتجديد أفكارك خاصة أنك تشعر بأنك مثقل أكثر من اللازم فى النصف الأول من اليوم.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

اللقاءات العاطفية ممكنة جدًا اليوم، وعلى الرغم من أن العلاقة العاطفية التى أنت بصددها الآن بحاجة إلى وقت ومجهود كبير للعمل عليها بسبب عدم نضجك أنت وشريك حياتك، إلا أن هذه العلاقة فى أساسها جيدة فعلى الأقل أنت لا تشعر بانعدام الأمان أمامها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تزعجك بعض المشاكل الصحية الصغيرة التى تتكرر أكثر من مرة فتسبب لك الكثير من المشاكل، فحاول أن تتوقف عن محاولة حل مشاكلك الصحية بالمسكنات واذهب لاستشارة طبيب لتعرف جذر المشكلة وتتخلص منها من أساسها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم سيكون ممتع جدًا بالنسبة لك على الرغم من المجهود الكبير الذى تبذله فيه، ويمكن لهذا اليوم أن تستغله فى صقل مهاراتك الاجتماعية ويجب أيضًا أن تقدم بعض الاهتمام للمسائل المالية.