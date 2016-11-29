حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29/11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حاول أن تتخلص من مشاكلك العاطفية

برج الدلو من أكثر الأبراج الهوائية التى تعانى من التقلب فى الحالة المزاجية، وربما تكون هذه الصفة هى السبب وراء انهيار بعض العلاقات العاطفية التى تبدو كما لو كانت ناجحة فى بدايتها، لذلك يجب أن يتعرف الفرد على هذه الصفة او العيب حتى يتحكم بها.

برج الدلو على الصعيد المهني:

سيواجه هذا البرج بعض المشاكل والتحديات التى ربما تضعه على لأول الطريق نحو النجاح، أو ربما تجعله يعود إلى الخلف بشكل ملحوظ، لذلك يجب أن يكثف جهوده حتى يتخطى هذه المرحلة بدون أى مشاكل.

على الصعيد العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية سيمر أيناء برج الدلو بمشاكل عملاقة ربما يكون السبب ورائها هو التقلب المزاجى أو الهوائية التى تشعرهم بعدم الاستقرار، لكن إذا لم يحدا من هذه الصفات من الممكن أن يتسببا فى مشاكل لا نهاية لها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

يجب أن يحترس أبناء برج الدلو كثيراً ويكونوا أكثر حذراً على حالتهم الصحية فربما يتعرضون إلى مشاكل مفاجئة بسبب حالتهم النفسية التى تؤثر سلباً عليهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

هذا البرج من الممكن ان يحقق نجاحات كبيرة على مستوى عمله طوال الفترات القادمة على الرغم من الضغوط العملاقة التى يمر بها، لكنه سيتعرض لمشاكل لا نهاية لها بالنسبة لحياتهم العاطفية والصحية، لذلك يجب أن يتبعوا بعض النصائح التى تدعمهم على المستوى النفسى فى تلك الفترات.