حظك اليوم وتوقعات الأبراج يوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى

يقدم "اليوم السابع" حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 29 نوفمبر لجميع الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية ويقدم علماء الفلك نصائح مختلفة جميع الأبراج على الصعيد المهنى، حيث تحتاج العديد من الأبراج إلى الهدوء والاستقرار أما على الصعيد العاطفى فالأمور متغيرة من برج لآخر.

حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 29-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أنك تمتلك طموحا كبيرا بالجانب المهني.. الجانب العاطفى يتطلب أن تقدم عددا من التنازلات

قدم علماء الفلك لمواليد برج الأسد لليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عددا كبيرا من التوقعات فى الأصعدة المختلفة، فأنت تمتلك نسبة كبيرة من الطموح الخاص بالجانب المهنى فالاعتماد الدائم عليك فى انجاز المهام والقيام بعدد من الانشطة يجعلك تحت ضغط، وبالجانب العاطفى أنت لست على استعداد لتكون مسؤولاً.

على الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج تمتلك نسبة طموح عالية هذه الفترة وهو ما يجعل الامر ينعكس على الصعيد المهنى و ايضا على المحيطين بك ، فالاعتماد الدائم عليك فى انجاز المهام والقيام بعدد من الانشطة يجعلك تحت ضغط .

على الصعيد العاطفى

الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج يتطلب منك أن تقدم العديد من التنازلات ، وعلماء الفلك يؤكدون أنت لست على استعداد لتكون مسؤولاً أمام أى شخص.

على الصعيد الصحى لمواليد برج الأسد

لمواليد برج الأسد ثقتك بنفسك ممتازة ولديك طاقة هائلة عليك أن تستفيد بها .

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

يتوقع علماء الفلك أنك ستقوم بممارسة هوايتك المفضلة وهى التسوق وهو الامر الذى سيجعلك تنفق الكثير من المال خلال هذه الفترة وتبتعد تماما عن فكرة الادخار .

سيتطلب منك احدى الاصدقاء النصيحة لكن عليك ان تتجنب التدخل فى تفاصيل حياته.

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. أزمة صحية طارئة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى على المستوى الصحى والمهنى والعاطفى، القيادية هى أكثر ما يميز أبناء هذا البرج، كما أنهم من أكثر الأبراج رغبة فى تقديم العون والمساعدة للأصدقاء.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى...

أنت شخص مثالى فى الحب، الشريك يشعر دائمًا بالراحة والحب أثناء وجودكما سويًا، حاول أن لا تضيع وقت أكثر من ذلك فى اتخاذ هذا القرار الذى من شأنه أن يغير علاقتكما بالكامل ويدفعها إلى الأمام.

برج الجدى على الصعيد المهنى..

تمر ببعض الأزمات الحالية فى العمل، كل هذا من الممكن أن تتخلص منه فقط إذا طلبت المشورة من أحد الأصدقاء، كذلك لا تهدر الكثير من الوقت فى أمور جانبية، ركز فى عملك قدر الإمكان حتى تحقق ما تريد.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

التدخين قد ينتج عنه إصابتك بمرض فى الجهاز التنفسى، عليك أن تبتعد عن أماكن الزحام، من الأفضل أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، حتى تستكمل بعدها حياتك بشكل صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع فى المرحلة المقبلة، أن تقوم بعمل بعض الجداول التى من شأنها أن تساعدك فى ترتيب وقتك بشكل جيد لإنهاء كافة المهام المطلوبة منك، كذلك من المتوقع أن تسترد أموال خاصة بك عند شريك قديم وتساعد فى حل أزمتك المالية الحالية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. اختيارات القلب وحده لا تكن صحيحة

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالصراحة الزائدة عن الحد وكذلك التفاؤل رغم كل ما يعانوه، وهى من أكثر الصفات المميزة لهم.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

ما يشعر به قلبك لم يكن كافيًا هذه المرة، عليك أن تفكر جيدًا فى هذا الشخص الذى تمنحه قلبك وحبك، اختيار الشركاء هذا لا يجب أن يتم فقط عن طريق القلب، بل أعطى لعقلك مساحة للمشاركة والاختيار كذلك حتى تحصل على الشريك المناسب.

برج القوس على الصعيد المهنى..

عليك الانتباه جيدًا إلى ما يحدث فى العمل، ربما ينصحك الخبراء بأن تكون على أهبة الاستعداد لأى تغيير من الممكن أن يحدث لك خلال الفترة المقبلة، كذلك ستحدث لك إنفراجة مالية كنت تسعى إليها منذ فترة طويلة.

برج القوس على الصعيد الصحى..

عليك استشارة طبيب مختص فيما تعانى منه، الآراء المحيطة بك جيدة ولكنها لن تساعدك على التعافى والعودة بصحة جيدة، وضعك الصحى ليس خطير ولكنه يحتاج إلى بعض الاهتمام

توقعات علماء الفلك لك خلال المرحلة المقبلة..

عليك أن تواصل النقد البناء دون أن تكون وقحًا، هذا ما ينصحك به خبراء الأبراج للمرحلة المقبلة، حيث يتوقع كذلك أن يحدث تواصل اليوم مع شخص مقرب إليك سيكون له تأثير على حياتك المهنية بشكل عام.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 29-11-2016.. يتوقع علماء الفلك أن العمل فى إطار "جماعى" يجلب النتيجة الجيدة

قدم علماء الفلك لمواليد برج الميزان لليوم الثلاثاء 29 نوفمبر عدد كبير من التوقعات فى الاصعدة المختلفة، فالصعيد المهنى أكد لك العلماء أن العمل فى إطار جماعى سيجعلك تصل لنتيجة جيدة، اما الشق العاطفى نصحك العلماء ان تتعامل بحذر.

على الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج عليك ان تكون منفتحا و مرحبا باى فرصة للسفر وهو الامر الذى سيزيد من دعمك ماديا ، و اعلم ان العمل فى اطار جماعى سيجعلك تصل لنتيجة جيدة .

على الصعيد العاطفى

يتوقع علماء الفلك بالصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج ان عليك ان تكون حذر فى التعامل من الشريك من اجل تجنب أى سوء فهم قد يحدث ، وهو الامر الذى يخلق اضطرابات خطيرة فى حياتك العاطفية .

على الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

لمواليد برج الميزان لديك جدول يومى مزدحم وهو ما يجعلك مهمل اتباع أى نظام غذائى او رياضي.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أنت الان لا تشعر بقيمة عائلتك و التواصل معها بشكل مستمر وذلك يرجع الى ان كل الافراد مشغولون بأمور مختلفة .

من جهة اخرى عليك ان تعلم بان الابتسامة والتعامل بالحكمة من الممكن أن يعيدا تجديد وتحسين الوضع لاحدى الصداقات التى تطورت الامور بها و اضطربت مؤخرا .

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29/11/2016.. الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم

واحد من أهم الأبراج التى تتسم بالهدوء الداخلى وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور وسرعة الانفعال اللذين يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج السرطان الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم.

على الصعيد المهنى..

انشغالك بالمشاكل الرومانسية، ينسيك كثيراً من مشاغل العمل، ويتراجع مستواك عن الفترة الماضية، الأمر الذى يثير غضب رؤسائك منك، حاول أن تفصل بين الحياة العاطفية والحياة المهنية، حتى لا تخسر أكثر من ذلك.

على الصعيد العاطفى..

سوء الفهم يؤدى إلى تدمير كثير من العلاقات، خاصة إن كانت هناك مواقف تترتب عليه، وكثيراً ما يتعامل مولود السرطان بنية حسنة لكن بعض كلماته تؤدى إلى عدم فهم الآخرين له بشكل صحيح.

على الصعيد الصحى

الصحة والطاقة نقاط قوتك اليوم، تشعر بحيوية ونشاط يساعداك على إنجاز عدد كبير من الأهداف والمقابلات التى خططت لها منذ فترة طويلة، و ربما تستعين بممارسة بعد الأنشطة مثل السباحة لتزيد من نشاط يومك.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يقضى يومه يحاول أن يفكر فى عدد من المشاكل العاطفية التى تشغل باله هذه الفترة، والطاقة والنشاط يساعداه على لقاء عدد من الزملاء الذى لم يلتقى بهم منذ فترة طويلة، واستقرار على الصعيد الصحى.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29-11- 2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. احذر من زملاء العمل

يعتبر برج الثور من أكثر الأبراج التى لديها طموح كبير، يستطيعون وضع خطة محكمة للوصول له، لكن عادةً العصبية تكون العائق الوحيد الذى يقف حائلاً بنهم وبين تحقيق طموحهم، لذلك يجب أن يتخلصوا من هذه الصفة حتى يتخلصوا من كل عراقيلهم.

برج الثور على الصعيد المهني:

أزمات كبرى سيتعرضون لها بسبب اجتهادهم ونشاطهم فى العمل فربما تكون الغيرة هى السبب وراء تراجعهم خاصة إذا خضعوا لصفة العصبية التى ربما تطيح بمستقبلهم، لذلطك يجب ان يتوخوا الحذر وعلى قدر الإمكان يحافظوا على ثباتهم الانفعالى حتى لا يقعون فى مشاكل هم فى غنى عنها.

على الصعيد العاطفي:

الحب سيكون هو طوق النجاة بالنسبة لهم، فعلى الرغم من كم الضغوط التى سيتعرضون لها بسبب حياتهم المهنية إلا أن شريك حياتهم يستطيع أن يخلصهم من هذه الضغوط وسيلعب دوراً هاماً فى تفاصيلهم اليومية ربما تغير من حالتهم النفسية السيئة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

يعد برج الثور من أكثر الأبراج التى تحافظ على نفسها وتتابع كافة الفحوصات والتحاليل بشكل دورى لذلك ستكون هذه العادة هامة فى الأيام المقبلة حيث أنها ستحميهم من أضرار صحية ربما تلحق بهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

هذا البرج سيلاحقه الحظ طوال الأيام القادمة وسيستطيع أن يخرج من بعض مشاكله العاطفية لكن فى مقابل ذلك سيفقد الكثير من طاقته ومجهوده خاصة على مستوى العمل.

حظك اليوم برج العذراء 29/11/2016.. تحسن ملحوظ فى الأحوال المهنية

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

تحسن ملحوظ فى أحوالك المهنية، بعد فترة المشاكل العصبية التى سيطرت على اجواء العمل فى الفترة الماضية، والتعامل بشكل مرن مع الزملاء يخلق جو من الألفة والروح المرحة التى تساعدك على الإنجاز.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

عليك أن تطرح على نفسك عدد من الأسئلة لتتأكد من مشاعرك تجاه شريك حياتك، خاصة إنك تمر بإحدى النزوات العابرة فى حياتك، وتفاضل بين شخصين، الأمر الذى يضعك فى ارتباك عاطفى كبير.

على الصعيد الصحى..

بالرغم من اهتمامك بالقضايا الصحية، إلا إنك لم تعد قادر على التوفيق بين ما يجب أن تفعله وما تقرأ عنه فى العديد من الكتب التى تهتم بالصحة، وعليك أن تحدد لنفسك نظام رياضى لتستعيد لياقتك البدنية.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يستعيد السيطرة على المشاكل المهنية التى أخذت كثيراً من وقته فى الفترة الماضية، والحاجة إلى الاهتمام بالناحية الصحية أصبح ضرورة ملحة بعد أن بدأ مستوى ليقاته البدينة فى التراجع.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حاول أن تتواصل مع مشاعر الآخرين

ينتمى برج الجوزاء من الأبراج الهوائية التى تتسم بازدواج الشخصية والتناقض، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الجوزاء على الصعيد المهنى :

اليوم أنت بارع فى الاتصالات وقد تحتاج إلى تغيير نهجك، يجب أن تتصل على نحو أفضل لمشاعر الناس ويجب عليك محاولة لمعرفة ما يريدونه ومحاولة فهم كيف تسير الأمور .

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

اليوم مناسب بل مثالى للصداقة وقضاء يوم ملئ بالأنشطة المرحة مع شريك الحياة، فى حين أن همومك لا تختفى بطريقة سحرية، ولكنك سوف تشعر أنك أخف وزناً بكثير، وقد يجتمع الشركاء المحتملين على المدى الطويل فى لقاء اجتماعى.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

قد تضطر إلى اتخاذ اجراءات تأديبية لتدريب عقلك على الأطعمة الصحية، كما أنك بحاجة لممارسة الرياضة فى بداية كل يوم، وهذا سيكون المغامرة الأكثر نجاحاً فى حياتك.

توقعات علماء الفلك :

كنت عرضة لشراء أشياء لا تحتاجها لكنها تناشد ذوقك وهذا قد يؤثر على أموالك بطريقة جادة، فهذب الغريزة الخاصة بك للانفاق، وسوف ينتهى يوم هادئ إلى حد ما، فتستطيع الوصول إلى معرفة بعض المخططات المالية اليوم.

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. الوقت مناسب للقاء من تجاهلتهم من الأصدقاء

ينتمى برج الحمل إلى الأبراج النارية التى تتسم بالحماس والإصرار على تحقيق الأهداف، ورغم عصبيته إلا إنه طيب القلب، ويقدم اليوم السابع، حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

حظك اليوم الحمل على الصعيد المهنى :

لا تزال قدرتك على الاستمرار قوية جداً، يجب التمسك فى مكتبك أو المنزل من أجل الانتهاء من الحد الأقصى من العمل، كما أن العمل بالمنزل مازال يحافظ على الوقت والجهد والمال.

الحمل على الصعيد العاطفى :

تم تجاهل أصدقائك فى الآونة الأخيرة والوقت مناسب للقاءات ودية بينكم والخروج معاً، كما تعاود الاتصال بشخص قريب من ماضيك.

الحمل على الصعيد الصحى :

الفرصة مناسبة لتدليل نفسك وأنت تميل إلى الحفاظ على صحتك فيمكن تجاهل الحوادث الصغيرة الآن حتى لا تؤدى إلى مضاعفات خطيرة فى المستقبل، تحتاج إلى استشارة طبية لمشاكلك الآن من أجل الحصول على حل.

توقعات علماء الفلك :

هذا هو اليوم المثالى لك فيمكنك إقناع من حولك لإقناع رؤيتك ووجهة نظرك، وسوف تكون قادر على تقديم الحلول المبتكرة لبعض المشاكل الرئيسية فى مكان عملك أو لأحد أصدقائك، وهى لحظة رائعة بالنسبة لك وسوف يلجأ الناس إليك طلباً للمساعدة والدعم.

حظك اليوم برج الحوت 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. استغل اليوم لصقل مهاراتك الاجتماعية

نقدم لمواليد برج الحوت توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء، ومن المعروف عن مواليد برج الحوت أنهم يتميزون بالمرونة لدرجة كبيرة جدًا وذكائهم الشديد وقدرتهم على التحدث بطريقة جيدة عن مشاريعهم وأحلاهم وإنجازاتهم، ولكن تنقصهم الصراحة والقدرة على مواجهة الآخرين مما يوقعهم فى الكثير من المشاكل.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

هناك رحلة عمل بانتظارك فى النصف الثانى من اليوم، وستكون هذه فرصة كبيرة لتحفيز نشاطك وتجديد أفكارك خاصة أنك تشعر بأنك مثقل أكثر من اللازم فى النصف الأول من اليوم.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

اللقاءات العاطفية ممكنة جدًا اليوم، وعلى الرغم من أن العلاقة العاطفية التى أنت بصددها الآن بحاجة إلى وقت ومجهود كبير للعمل عليها بسبب عدم نضجك أنت وشريك حياتك، إلا أن هذه العلاقة فى أساسها جيدة فعلى الأقل أنت لا تشعر بانعدام الأمان أمامها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تزعجك بعض المشاكل الصحية الصغيرة التى تتكرر أكثر من مرة فتسبب لك الكثير من المشاكل، فحاول أن تتوقف عن محاولة حل مشاكلك الصحية بالمسكنات واذهب لاستشارة طبيب لتعرف جذر المشكلة وتتخلص منها من أساسها.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم سيكون ممتع جدًا بالنسبة لك على الرغم من المجهود الكبير الذى تبذله فيه، ويمكن لهذا اليوم أن تستغله فى صقل مهاراتك الاجتماعية ويجب أيضًا أن تقدم بعض الاهتمام للمسائل المالية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 29/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. لا تأخذ مخاطرة غير محسوبة

نقدم لمواليد برج العقرب توقعات الأبراج على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى، وهو من الأبراج المعروفة بغموضها الشديد وحبها لكتمان مشاعرها عن الآخرين، وحبها للاحتفاظ بجانب من شخصيتها غير معروف للآخرين مهما كانوا مقربين.

برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم جيد جدًا بالنسبة لك إذا كنت بصدد مشروع ينطوى على المخاطرة أو الرهان، فالنتائج غالبًا ستكون فى صالحك ولكن يجب ألا تتسرع وألا تأخذ أية مخاطرة غير محسوبة، وألا تتخذ قرارًا إلا بناءً على معلومات حقيقية.

على الصعيد العاطفى:

من المهم أن تتواصل مع شريكك وتتحدث معه بوضوح عن رغباتك واحتياجاتك فى هذه العلاقة لأنك شخص غامض إلى حد كبير وهو ما يخلق التباسًا فى العلاقة الخاصة بك، وهذا يوم مثالى للتخلص من كل سوء فهم فى علاقتك.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

يجب أن تحافظ على موقف صارم تجاه نظامك الغذائى وأن تختار فقط الأكلات الصحية وأن تمنح نفسك الراحة الكافية لأن صحتك ليست على ما يرام هذه الأيام وتحتاج منك للمزيد من الاهتمام وإعادة النظر.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

قراءة بعض الأعمال الملهمة أو السير لأشخاص عظماء قد يساعدك كثيرًا فى التخلص من حالة الكسل والركود الشديدة لديك، وأن تستعيد شغفك مرة أخرى.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29/11/2016.. على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. حاول أن تتخلص من مشاكلك العاطفية

برج الدلو من أكثر الابراج الهوائية التى تعانى من التقلب فى الحالة المزاجية وربما تكون هذه الصفة هى السبب وراء انهيار بعض العلاقات العاطفية التى تبدو كما لو كانت ناجحة فى بدايتها، لذلك يجب أن يتعرف الفرد على هذه الصفة او العيب حتى يتحكم بها.

برج الدلو على الصعيد المهني:

سيواجه هذا البرج بعض المشاكل والتحديات التى ربما تضعه على اول الطريق نحو النجاح، أو ربما تجعله يعود إلى الخلف بشكل ملحوظ، لذلك يجب أن يكثف جهوده حتى يتخطى هذه المرحلة بدون أى مشاكل.

على الصعيد العاطفي:

بالنسبة للحياة العاطفية فللأسف سيمر بمشاكل عملاقة ربما يكون السبب ورائها هو التقلب المزاجى أو الهوائية التى تجعلهم أفراد غير مستقرة، لكن إذا لم يحدا من هذه الصفات من الممكن أن يتسببا فى مشاكل لا نهاية لها.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

يجب أن يحترسا كثيراً ويكونوا أكثر حذراً على حالتهم الصحية فربما يتعرضون إلى مشاكل مفاجئة بسبب حالتهم النفسية التى تؤثر سلباً عليهم.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

هذا البرج من الممكن ان يحقق نجاحات كبيرة على مستوى عمله طوال الفترات القادمة على الرغم من الضغوط العملاقة التى يمر بها، لكنه سيتعرض لمشاكل لا نهاية لها بالنسبة لحياتهم العاطفية والصحية، لذلك يجب أن يتبعوا بعض النصائح التى تدعمهم على المستوى النفسى فى تلك الفترات.