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حسين الجسمي يحتفل باليوم الوطني الإماراتي في مطار دبي

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الإثنين 28-11-2016 21:03

زين علي (دبي).. خاص

بعد أن طرح عدد من الأغنيات الوطنية الجديدة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن إحتفالات مطارات دبي الدولية بهذه المناسبة الوطنية السنوية، يشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي في هذه الإحتفالية غداً صباحاً الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر 2016، وسيقدم بمبنى المطار الرئيسي أغنية أو أغنيتين من أغنياته الوطنية، سيقدمها بحضور عدد من الشخصيات والمدعوين والمسافرين في وقت الحفل، الذي سينعقد الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات.

هذا وستتواجد مجلة سيدتي في مكان الحفل وسنقوم بنقل الأحداث من خلال صور وفيديوهات حصرية.

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سيدتي