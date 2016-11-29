يحيى الفخراني غادر تونس غاضباً لماذا؟

دُعي الممثل يحيى الفخراني لحضور حفل اختتام مهرجان أيام قرطاج المسرحيّة، فلبّى الدعوة، وقدم إلى تونس، لكنه سرعان ما غادر غاضباً، ولم يحضر حفل ولم الاختتام .

مصادر عليمة قالت إنّ السبب هو الوعد الذي قُطع للفخراني بأنه سيُكرّم، بالإضافة إلى أنه فهم أنّ الرئيس التونسيّ سيستقبله ويقلّده وسام الاستحقاق الثقافي، على غرار ما حصل مع الفنان عادل إمام، وهو ما لم يحصل، ما حدا الفخراني إلى الإسراع في العودة إلى المطار في اتجاهه إلى القاهرة، من دون حضور حفل اختتام مهرجان أيام قرطاج المسرحية.

وقد أصدرت وزارة الثقافة بياناً ذكرت فيه أنّ محمد زين العابدين، وزير الثقافة التونسي، التقى يحيى الفخراني، وعبّر له عن تقديره لفنّه وامتنانه، ثمّ دعاه إلى المشاركة في موسم افتتاح مدينة الثقافة التونسية، كما اتفق معه على ترتيبات تكريمه في تونس، مطلع عام 2017، وعرض مسرحيته " ليلة من ألف ليلة " في أكثر من مدينة تونسية، خصوصاً أن المسرحية هي من تأليف الشاعر التونسي الكبير بيرم التونسي.