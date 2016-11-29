هدى حسين تنتقم في حياة ثانية

شارفت الفنانة هدى حسين على الإنتهاء من تصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد حياة ثانية والذي من المقرر أن يعرض على شاشة الــ mbc مطلع العام المقبل.

المسلسل الذي شارفت مشاهده على الانتهاء بعد تصويرها في دبي من تأليف الكاتب علاء حمزة واخراج الفنان محمد القفاص وانتاج صباح بكتشرز وبطولة الفنانة هدى حسين ومشاركة العديد من النجوم من بينهم تركي اليوسف وهبة الدري ونور الغندور وعبدالله الطراروة وأوس الشطي واسيل عمران وزينب غازي ومنصور الفيلي وعدد آخر من النجوم الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي

وعن دورها تقول هدى حسين : أجسد شخصية صاحبة دار نشر تعود لتوها من مشاركتها في احد أكبر المعارض المتخصصة بالكتاب وتقودها الصدفة لأن تأخذ حقيبة لا تخصها وتلك الحقيبة تقودها إلى متاهة من الحكايات التي تمنح الشخصية التي أجسدها حالة من الثراء في المضامين والعمق الذي يدعو إلى تفجير الأحاسيس بالشخصية وأبعادها الاجتماعية والإنسانية من خلال تعرية الذات الإنسانية حينما تذهب إلى نفق الانتقام حيث الأحاسيس المعتمة .

وتداركت : باختصار شديد نحن أمام عمل غير تقليدي تطلب فريق عمل غير تقليدي يجمع أجيال من الفنانين وأيضا كوادر من مختلف دول المنطقة .

فيما قال المخرج المتميز محمد القفاص: العمل مع نجمة بقيمة ومكانة الفنانة هدى حسين يتطلب كثيراً من الاشتغال على تقديم حلول عالية الجودة وتعميق المضامين كما أن سعادتي كبيرة بتجديد التعاون ويقول السعودي تركي اليوسف: سعيد بأن أكون ضمن فريق هذا العمل وأشعر بأنني أمام نقلة حقيقية وعلى كافة الأصعدة بالذات ما يخص التعاون مع الرائعة هدى حسين التي تمنح التجربة أبعادا اضافية كما أنني أنظر إلى هذه التجربة بمثابة المنصة للانطلاق إلى منطقة جديدة من النتاجات الدرامية الخليجية تأكيد على دور الفنان السعودي والخليجي بشكل عام.

ومن جانبها قالت الفنانة هبة الدري: رغم أنني مقلة في أعمالي الدرامية وحرصي الشديد أن أكون قريبة من أسرتي في الكويت إلا أنني أستطيع أن أقول بان وجودنا في دبي يعد إضافة جديدة ولسنا هنا في معرض المقارنة بين التصوير في الكويت أو خارجها حيث تظل الكويت هي هوليوود الخليج ولكننا أمام تجربة تسعى لتحقيق إضافات على صعيد الشكل والمضمون ورائعة هي التجربة الجديدة بان يتكررالتعاون مع النجمة هدى حسين بعد التجربة الناجحة الأخيرة في مسلسل جود في الدورة الرمضانية الماضية.

وتقول الفنانة نور الغندور: وجدت ضالتي المنشودة في السيناريو بالذات على صعيد التطور الثري بالأبعاد للشخصية والحالات الدرامية التي تمر بها والشخصية التي أقدمها تمر بالعديد من المراحل والمتغيرات وأيضا المواجهات التي تكاد تعصف بها ولكن علينا ان ننتظر مطلع العام لنرى هذا الجديد المرتقب.

من جانبه قال النجم الاماراتي منصور الفيلي: سعيد بان يتكرر التعاون مع الدراما الكويتية صاحبة التاريخ والمكانة المرموقة والتي توفر لي شخصيا مساحات من الانتشار والحضور الايجابي كما أجدها فرصة حقيقية لان تصور الأعمال الخليجية في دولة الامارات العربية المتحدة والتي باتت مهيئة لاستقبال أهم الأعمال الفنية من أنحاء العالم.