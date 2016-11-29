وقفة تضامنية أمام قنصلية فرنسا مع سعد المجرد وهذا ما قالته خالتاه

تظاهر عشرات المعجبين والمتابعين لقضية الفنان سعد المجرد أمام قنصلية فرنسا في الدار البيضاء، بمشاركة وجوه فنية وإعلامية، هاتفين باسم سعد مرددين أغانيه.

وحضر هذا التظاهر السلمي العديد من أفراد عائلة سعد وأصدقائه وقالت خالته راضية لسيدتي نت "سعد فنان ناجح وإنسان ودود تربى بيننا في جو محافظ وتلقى تربية حسنة ماحصل له فخ بسبب النجاح ندعو الله أن يفك أسره قريباً. نتواصل مع نزهة شقيقتنا دائماً في باريس و ندعو الله معها" .

أما خالته رشيدة التي كانت في الوقفة أيضاً فقالت " أنظروا إنه عرس نشكر كل الناس الذين جاؤوا لمساندة سعد من كل مناطق المغرب ، و قريباً سننظم لهم حفلا بمناسبة عودة سعد. جزاهم الله خيرا و شكرا للجميع".

صديقه الفنان حاتم عمور أيضاً قال لسيدتي نت "نحن هنا من أجل سعد الذي نعرف أخلاقه جيداً ونريد أن نعرف لماذا لم تتحرك قضيته التي مر عليها الآن شهر كامل وأطلب من كل من يعرفه الدعاء له لتنتهي أزمته على خير".

المصمم عصام بلاليوي المعروف بـ "وشمة" الذي كان من أول المتظاهرين قال" انظروا بأنفسكم هذا تضامن تلقائي من فانز سعد الذين يريدون معرفة أخباره وعودة سعد إليهم للاستمتاع بفنه ومعانقته من جديد.لا أحد أجبر هؤلاء الناس على الحضور إلى هنا غير محبتهم الصادقة لسعد".

وعبرت من جهتها والدة سعد الفنانة نزهة الركراكي في تسجيل صوتي على اليوتيوب عن امتنانها وشكرها الجزيل لكل المتظاهرين والمدعمين لقضية ابنها راجية من الله أن تتاح لسعد فرصة رد هذا الجميل في يوم من الأيام.