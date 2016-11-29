بالفيديو والصور: شيرين عبد الوهاب تدعو معجباً لمنزلها والغداء 3 طن جمبري!!

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنها "بنت بلد" وتفي بوعدها، واستجابت لرغبة أحد المعجبين في دعوة نفسه على الغداء معها بمنزلها، وحققت له رغبته ووافقت على تقديم مقطع مصور بالفيديو لتأكيد الدعوة، خاصة وأن والدته كانت تشك بأن تلتفت المطربة الشهيرة لرغبة معجب مغمور.

المعجب الشاب ويدعى محمد جيمي نشر سابقاً مقطعاً مصوراً أعلن فيه رغبته الملحة في مقابلة الفنانة شيرين عبد الوهاب وطلب من كل متابعيه مشاركة المقطع عسى أن يصل للمطربة الشهيرة التي باغتت الجميع ووضعت تعليقاً على الفيديو مؤكدة أنها قبلت الدعوة.

عدد كبير من أصدقاء محمد اعتبروا تعليق شيرين مجرد مجاملة وأنها لن تنفذ الوعد خاصة وأنها مشغولة بتصوير برنامجها الجديد، ولكن المفاجأة أن جيمي نشر مقطعاً آخر وهذه المرة بصحبة الفنانة السمراء، التي وجهت كلمة لوالدة محمد ووالده، وتوقعت له مستقبلاً باهراً.

تفاصيل ما جرى قدمها محمد جيمي لآلاف المشتاقين لقصة زيارته لمنزل شيرين عبد الوهاب قائلاً: #شيرين_نفذت_الوعد بعد 24 ساعة من الفيديو الكنت عاملوا لحبيبتي الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب بعبر فيه عن حبي ليها و عازم نفسي عندها على الغدا ردت عليا من علي انها قبلت عزومتي ، بس مكنتش متوقع اننا نتقابل تاني يوم بسرعه كده!.

أضاف: "أنا كنت مرعوب من المقابلة دي و مش عارف رد فعلي هيكون ازاي او هقولها ايه، لما اتقابلنا لاقيتها أجمل انسانة شفتها في حياتي، استقبلتني استقبال كبير اوي فوق كل التوقعات، انسانة جميلة لدرجة اني لما قابلتها لقيتها فرحانة و ملهوفة انها تشوفني يمكن زيي و اكتر".

تابع : "برغم مكانتها الفنية الكبيرة الا انها انسانه بسيطة جداً و تحسسك كده انها صحبتك او اختك او حبيبتك، دمها الخفيف كان بلنسبالي زي مسكن كده خلاني اتماسك نفسي من كتر فرحتي الكانت مخلياني متنح، شكراً شيرين على بساطتك و استقبالك ليا ، شكراً شيرين على كلامك الحلو و تشجيعيك الكبير الالهمني في حياتي. شكراً شيرين على يوم من أجمل أيام حياتي. و دي حاجة متوقعة من فنانة و انسانة عظيمة زييك، و أهم حاجه مش عايز انساها شكراً علي الطرابيزة الـ ١٢ متر الكان فيها البحر الأحمر كلو و ٣ طن جمبري".

شاهد الفيديو المشترك بين شيرين عبد الوهاب ومحمد جيمي ولكن لا تبحث عن الثلاثة طن جمبري!!