بالفيديو: كايتي بيري ترد على شائعة انفصالها عن أورلاندو بلوم

اخترت النجمة العالمية كايتي بيري Katy Perry طريقة مميزة لردّ على شائعة انفصالها عن حبيبها النجم الشهير أورلاندو بلوم Orlando Bloom.

فقد نشرت النجمة فيديو خاصّاً من منزل عائلته، أثناء احتفالهم بعيد الشكر، حيث كان أورلاند حاضراً معهم.

واللافت أنّ أورلاندو ارتدى البيجاما نفسها التي ارتداها والد كايتي وصهرها، كما ارتدت هي وشقيقتها نفس البيجاما أيضاً.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أنّ النجمة انفصلت عن حبيبها النجم بعد 10 أشهر من الارتباط، إثر رؤيته برفقة فتاة أخرى في أحد المقاهي، في مدينة ماليبو ـ كاليفورنيا، فيما أكد أحد المصادر المقرّبة من أورلاندو بلوم أنّه قرّر إنهاء علاقته ببيري، لأنه ليس جاهزاً للزواج وإنجاب الأطفال، كما أنها بدورها تريد الانفصال أيضاً، لأنّ اختياراتهما في الحياة مختلفة تماماً.

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