بيونسيه تنال حصة الأسد من جوائز حفل Soul Train Awards 2016

نالت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce حصة الأسد من جوائز حفل Soul Train Awards 2016، حيث حصلت على 4 جوائز بما فيهم جائزة أفضل مغنية وأفضل ألبوم.

الحفل أقيم في 6 نوفمبر بولاية نيو أورلينز الأمريكية، وأذيع مساء أمس الأحد 27 نوفمبر، وقدمته المغنية الأمريكية Erykah Badu.

جوائز الحفل وزعت على الشكل التالي:

ألبوم العام: Lemonade للمغنية Beyonce

أغنية العام: Formation لـ Beyonce

أفضل إيقاع: all the way لـ Fat Joe و Remy Ma و French Montana

أفضل أداء راقص: Kanye West و Teyana Taylor في fade

أفضل مغنية : R&B/Soul Beyonce

أفضل مغني R&B/Soul: Maxwell

جائزة الـ Soul Train المركزية: Anderson .Paak

أفضل مغني R&B/Soul جديد: Chance The Rapper

أفضل أداء ملهم: Kirk Franklin في 123 Victory

أفضل تعاون فني: all the way لـ Fat Joe و Remy Ma و French Montana

فيديو العام: Formation لـ Beyonce

جائزة الأسطورة: Teddy Riley

تسجيل العام: Rise Up لـ Andra Day

