بيونسيه تنال حصة الأسد من جوائز حفل Soul Train Awards 2016
الإثنين 28-11-2016 23:27
نالت النجمة العالمية بيونسيه Beyonce حصة الأسد من جوائز حفل Soul Train Awards 2016، حيث حصلت على 4 جوائز بما فيهم جائزة أفضل مغنية وأفضل ألبوم.
الحفل أقيم في 6 نوفمبر بولاية نيو أورلينز الأمريكية، وأذيع مساء أمس الأحد 27 نوفمبر، وقدمته المغنية الأمريكية Erykah Badu.
جوائز الحفل وزعت على الشكل التالي:
ألبوم العام: Lemonade للمغنية Beyonce
أغنية العام: Formation لـ Beyonce
أفضل إيقاع: all the way لـ Fat Joe و Remy Ma و French Montana
أفضل أداء راقص: Kanye West و Teyana Taylor في fade
أفضل مغنية : R&B/Soul Beyonce
أفضل مغني R&B/Soul: Maxwell
جائزة الـ Soul Train المركزية: Anderson .Paak
أفضل مغني R&B/Soul جديد: Chance The Rapper
أفضل أداء ملهم: Kirk Franklin في 123 Victory
أفضل تعاون فني: all the way لـ Fat Joe و Remy Ma و French Montana
فيديو العام: Formation لـ Beyonce
جائزة الأسطورة: Teddy Riley
تسجيل العام: Rise Up لـ Andra Day
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