مدرب المنتخب: نصحت الحضرى بـ"الراحة" والشناوى لن يتأثر بسياسة "الدور"

كتب عمرو جاب الله

أكد أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى، أن نصيحته إلى عصام الحضرى حارس الفراعنة ووادى دجلة كانت بالحصول على راحة سلبية بعد مواجهة غانا، والمجهود المبذول منه فى السنوات الأخيرة، إلا أنه حصل على راحة لمباراة وحيدة ثم عاد للمشاركة مع فريقه قبل أن يكتشف حاجته إلى فترة راحة أكبر، وهو ما حدث بحصوله على 10 أيام راحة سلبية من دجلة حتى يعود لمستواه المعهود.

وأضاف أحمد ناجى، فى تصريحات لقناة النهار رياضة مع الإعلامى كريم شحاتة، أن أحمد الشناوى حارس الزمالك وشريف إكرامى حارس الأهلى يقدمان مستويات رائعة فى الفترة الأخيرة بالدورى، مشدداً أن ثقة الشناوى فى إمكانياته الفنية لن تجعله يتأثر بسياسة الدور مع حارس موهوب بحجم جنش زميله بالقلعة البيضاء.