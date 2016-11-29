أيهما أقرب لتكرار أسطورة الحضرى.. "الشناوى" أم "إكرامى"؟

كتبت ندى مجاهد

"التغيير سنة الحياة" مقولة يعلمها الجميع وخاصة فى مجال كرة القدم الذى لا يُبقى نجما فى موقعه، لذلك حرص "اليوم السابع" على التعرف على آراء عدد من حراس المرمى على أيهما أفضل "أحمد الشناوى أم شريف إكرامى" لخلافة عصام الحضرى الذى أصبح سنه يتجاوز الـ43 عاما خلال الفترة المقبلة فى التقرير التالى:

1- أحمد سليمان

يرى أحمد سليمان مدرب حراس المرى السابق للمنتخب أن أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك هو الأقرب لخلافة الحضرى فى المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يمتلك فنيات عالية ولديه خبرات دولية كبيرة مع منتخب الشباب، مستشهدا أنه لعب أمام البرازيل من قبل.

2- فكرى صالح

أما فكرى صالح مدرب حراس مرمى فريق وادى دجلة، فقال إن الثلاثة حراس يمتلكون قدرات فنية كبيرة ولم نستطع أن نحدد من الأقرب، مشيرا إلى أن الحالة الفنية والجسمانية والنفسية هى التى تحدد فى وقت البطولات فقط من الذى يستطيع أن يحرس عرين الفراعنة.

3- ياسر رزق

بينما قال ياسر رزق مدرب حراس مرى فريق النصر للتعدين إن أحمد الشناوى الأقرب، مشيرا إلى أنه يمتلك موهبة فنية كبيرة ومؤكدا على أنه حارس يعود سريعا إلى مستواه إذا مر بكبوة.