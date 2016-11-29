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متحدث الصحة لـخالد صلاح: أزمة الدواء بطريقها للحل وسنتعاون مع تقصى الحقائق

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متحدث الصحة لـخالد صلاح: أزمة الدواء بطريقها للحل وسنتعاون مع تقصى الحقائق متحدث الصحة لـخالد صلاح: أزمة الدواء بطريقها للحل وسنتعاون مع تقصى الحقائق

>كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أزمة الدواء فى طريقها للحل، مشيرا إلى أن الحل بطرق مختلفة بدأت باجتماع الوزير أحمد عماد مع جميع الشركات العاملة فى سواء محلية أو أجنبية.

 

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار one، أن الحلول الواضحة تتمثل فى قرار رئيس الوزراء باستيراد 146 صنف دواء بقيمة 168 مليون دولار وهذه الأدوية تكفى لمدة عام.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تحاول تعويض شركات الأدوية عن حجم خسائرها المحتملة والتى تتكبدها لتوفير الدواء فى السوق، بالتزامن مع عدم إلحاق الضرر بالمواطن، مشيرا إلى أن الإسراع فى إجراءات تسجيل الدواء يوفر كثيرا على الشركات، بجانب أن مسألة فتح السوق المصرية لكل الشركات لها بعد هام جدا، وهذا يعني فتح سوق جديد للشركات أن يدخلوا لتسجيل أدوية جديدة قد تكون بأسعار مختلفة تفرق مع الشركات نفسها، مؤكدا تعاون الوزارة مع لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالأدوية فى البرلمان لحل الأزمة.

 


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