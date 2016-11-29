وكيل صحة البرلمان: لدى مستند بـ5 ملايين وحدة دواء ألبان مخزنة بإحدى الشركات

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن الأدوية المستوردة من الخارج تمثل 20% من السوق بمصر، كما أن هناك 15% من هذه الأدوية المستوردة لها مثيلات مصرية ومكملات غذائية وليست لها أهمية قصوى، لكن الـ5% الآخرين ليس لها مثيل فى مصر.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا باستيراد الأدوية المنقذة للحياة وستصل خلال أيام قليلة جدا لمصر وهذا حل مؤقت لحين استقرار العملة، مشيرا إلى أن الأدوية المحلية تمثل 80% من استهلاك السوق وللأسف شركات قطاع الأعمال تنتج 4% فقط منها، مضيفًا "شركات الادوية قالت إنها لم توقف إنتاج أى أدوية بل ضاعفت إنتاجها وهناك حلقة مفقودة فى الأزمة!".

وأشار إلى أن شركات الأدوية لديها مخزون من الأدوية فى السوق يكفى لـ4 أشهر مقبلة حتى قبل استقرار سعر الدولار، موضحا أن لجنة الصحة بالبرلمان ستراقب مخازن الأدوية وشركات التوزيع لضخ الأدوية بالأسواق، مشيرا إلى أنه حصل على مستند يشير لوجود 5 ملايين وحدة دواء ألبان مخزنة بإحدى شركات الأدوية لم تنزل الأسواق بعد.

وتابع: "هذا المستند قد يقود بعض الشركات للامتثال أمام النيابة، وسيكون هناك سُبل رقابية على المخازن حتى لا يكون الدواء فيها عرضة للتخزين"، مشيرا إلى الانتهاء من تشكيل لجنة تقصى حقائق الدواء، برئاسة الدكتور محمد عمارى رئيس اللجنة.