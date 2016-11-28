البابا تواضروس الثاني يجتمع بأعضاء الأمانة العامة لمستشفيات الكنائس بالإسكندرية

إجتمع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، اليوم الاثنين،بأعضاء الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس بالإسكندرية،الآباء الكهنة المسؤولين عن المستشفيات،وذلك بالمقر البابوي بالمحافظة.

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية القس بولس حليم، أن الاجتماع شهد مناقشة بنود اللائحة المنظمة للعمل بالمستشفيات، تمهيدًا لإعتمادها الشهر المقبل والعمل بها اعتبارًا من بداية العام الجديد 2017.

حضر الاجتماع القمص رويس مرقس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية،والقس إبرآم إميل،سكرتير مجلس الكهنة.

أ ش أ