تلقت سلطات مطار القاهرة الدولي 12 إخطارًا بإلغاء رحلات جوية لعدم جدواها

صرحت مصادر ملاحية بالمطار إن السلطات تلقت 6 إخطارات من الشركة المصرية العالمية للطيران ، بإلغاء رحلاتها رقم 486 المتجهة إلى القصيم، و112 المتجهة إلى ينبع، و5510 المتجهة إلى الكويت، و104 المتجهة إلى الطائف، و601 المتجهة إلى تبوك، و106 المتجهة إلى ينبع.

كما تلقت إخطارين من شركة آير كايرو بالغاء رحلتيها رقم، 447 المتجهة إلى ينبع، و443 المتجهة إلى حوف، و3 إخطارات من شركة النيل بإلغاء رحلاتها رقم 143 المتجهة إلى أبها، و145 المتجهة إلى حائل ، ورحلة رقم 141، بالإضافة إلى إخطار من شركة الخطوط السعودية بإلغاء رحلتها رقم 306 المتجهة إلى جدة ، وذلك بسبب عدم جدواها اقتصاديا وقله عدد ركابها، وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر الركاب على طائرات أخرى .