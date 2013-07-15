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الحلقة الرابعة من "جار القمر": مروان يحاول إعادة العلاقات المقطوعة مع خطيبته السابقة

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الحلقة الرابعة من "جار القمر": مروان يحاول إعادة العلاقات المقطوعة مع خطيبته السابقة الحلقة الرابعة من "جار القمر": مروان يحاول إعادة العلاقات المقطوعة مع خطيبته السابقة

كتب : شريف حسين منذ 23 دقيقة

في الحلقة الرابعة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تستمر متاعب وأوجاع الأسر الثلاث الرئيسية بالمسلسل، وتطور الأحداث.

تستمر عنود في لقاء صديقها الشاب نوح، حيث يتعلق بها أكثر في كل يوم يقابلها فيه، ويتسرب خبر لقائهما عن طريق أختها التي أخبرت الأخت الكبرى "شهد" بالأمر، فيما يحاول مروان، المذيع بإحدى إذاعات الأغاني، إعادة العلاقات المقطوعة بينه وبين خطيبته السابقة سعاد، التي انفصلا وتزوجت هي وأنجبت ثلاثة أولاد، لكن محاولته اللعب على وتر "شهد" ووقوفه على بابها وحديثه معها، يجعل سعاد تنقلب عليه مرة أخرى، فيما يطلب هو من شهد أن تستمع إلى حلقة برنامجه الإذاعي اليوم، على أن يحكي قصته الشخصية.

وتستكمل عنود استغلالها لنوح الذي يحبها، فتذهب لأحد المطاعم برفقة أختها، ثم تطلب منه دفع الحساب، كما تستمر المعاملة السيئة من حلا لأمها وأخيها مروان، حيث تهدد دائما بنقل أخباره إلى والدها وإنهاء إقامته في البلاد وسفره إلى مكان آخر.

يذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.

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