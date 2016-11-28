شوقى غريب يطالب لاعبى الإنتاج بحصد الـ6 نقاط المقبلة بالدورى

كتب هيثم عويس

طلب شوقى غريب، المدير الفنى للإنتاج الحربى، من لاعبيه ضرورة حصد الـ6 نقاط المقبلة بالدورى، عندما يواجه الفريق العسكرى النصر للتعدين والشرقية، للوصول للنقطة الـ15 فى جدول الدورى والدخول فى منطقة وسط الجدول.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الـ13 بجدول الدورى برصيد 9 نقاط، من فوزين و3 تعادلات. وأكد غريب للاعبيه أن الفرصة سانحة خلال لقائى التعدين والشرقية للفوز عليهما والتقدم خطوة مهمة فى جدول المسابقة، خاصة أن الفوز فى هذين اللقاءين سيكون بـ6 نقاط نظرا لأنهما أمام فرق فى نفس موقف وترتيب النادى العسكرى.