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إيران توجه أسلحتها نحو هليكوبتر أميركية بمضيق هرمز

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إيران توجه أسلحتها نحو هليكوبتر أميركية بمضيق هرمز إيران توجه أسلحتها نحو هليكوبتر أميركية بمضيق هرمز

وجهت سفينة إيرانية أسلحتها نحو طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية في مضيق هرمز، حسبما أفادت مصادر بوزارة الدفاع الأميركية، الاثنين.

وفي تصريح لـ”رويترز”، وصف مسؤولان في البنتاغون، تصرف السفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني، بأنه “غير آمن ويفتقر للمهنية”.

وقال المسؤولان اللذان اشترطا عدم ذكر اسميهما، إن الحادث وقع عندما حلقت هليكوبتر في نطاق 800 متر من سفينتين إيرانيتين في المياه الدولية، وقالا إن إحداهما وجهت أسلحتها إلى الطائرة.

وأضاف المسؤولان أن طاقم الطائرة لم يشعر بالتهديد في أي لحظة، لكن “التصرف لم يكن آمنا لأنه كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد”.

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