السلطات السودانية تصادر صحيفتي الأيام والجريدة

صادرت السلطات السودانيه، عدد يوم الإثنين 28 نوفمبرمن صحيفتى الأيام والجريدة.

وياتى ذلك التصعيد بعد يوم واحد من إغلاق قناة أم درمان، وتوجيه أنذار لقناة سودان 24، وبالتزامن مع بداية العصيان المدنى بالسودان.

يذكر ان العصيان المدني في السودان دخل يومه الثاني، وخلت شوارع العاصمة الخرطوم من المارة وأغلقت المحال التجارية، استجابة لدعوة من المعارضة.

​وكانت جماعات معارضة قد دعت إلى إضراب “وطني” ضد قرار الحكومة خفض دعم الوقود. وبدت ساحات وطرق رئيسية في الخرطوم وأم درمان مقفرة منذ الأحد أول أيام العصيان.

​وأعلن السودان في بداية نوفمبر زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات، جراء تراجع احتياطي العملة الصعبة في البلاد.

وأدى هذا القرار الحكومي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى، ومنها الأدوية.