لجنة «التضامن» تواصل الحوار المجتمعي بشأن قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية

واصلت لجنة التضامن، اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن قانون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، حيث عقد اليوم اجتماعاً موسعاً مع كبرى جمعيات و مؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مصر : حيث حضر الاجتماع، نيازي سلام رئيس بنك الطعام المصري، و مؤسسة معاً لتطوير العشوائيات، وحسام القباني رئيس جمعية الأورمان، و الدكتور شريف أبو النجا رئيس مؤسسة مستشفى ٥٧٣٥٧، و الدكتور شريف عبد العظيم رئيس جمعية رسالة ، وعبد العزيز علي عبد العزيز رئيس مؤسسة مصر الخير، و السيدة هبه السويدي رئيس مؤسسة أهل مصر.

و حضر من اللجنة رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، و الواكليين النائبه رشا رمضان، والنائب محمد أبو حامد و حضر الاجتماع رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدي.

و أكدت اللجنة، انحيازها الكامل لمؤسسات و جمعيات المجتمع الأهلي و إيمانها الكامل بدورها في التنمية و استمعت اللجنة لملاحظاتهم حول مشروع القانون و استجابة لمعظم الملاحظات التي أبدها رؤساء المؤسسات و الجمعيات حيث اعلنت جميع الحاضرون من رؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات موافقتهم وتاييده لقانون مجلس النواب.