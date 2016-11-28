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النجم تامر حسني : «دايمًا بدعي .. ربنا يبعد عنا شر التقسيم»

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النجم تامر حسني : «دايمًا بدعي .. ربنا يبعد عنا شر التقسيم» النجم تامر حسني : «دايمًا بدعي .. ربنا يبعد عنا شر التقسيم»

النجم تامر حسني

كتب – هاني صابر

أكد نجم الجيل تامر حسني، أنه يتمني أمنية عامة في العام الجديد 2017، أن يبعد المولي عز وجل عنا شر التقسيم والإنفصال بين أبناء الوطن الواحد، وبيننا جميعًا كعرب.

وتابع “نجم الجيل”، في تصريح خاص لـ “ONA” قائلًا : التقسيم يدخل فيه.. إنك لو بتحب مطرب لازم تكره المطرب الآخر، متسائلًا “هو مينفعش يبقي عندنا مطربين حلويين مش مطرب واحد؟ “، ليه كل ما حاجة تفرحنا نحاول نقسمها، وأكرر دعوتي إن ربنا يخلصنا من شر التقسيم، لأن العرب إتقسموا كتير وهذه دعوة دائمًا ما أدعي بها المولي عز وجل.

وأضاف تامر حسني : بالمناقشة والحوار سنصل الي حلول، ولابد أن يفتح كل شخص صفحة جديدة مع نفسه، ويعيد كل إنسان ما فعله في السنوات الماضية، ويحاول أن يحقق النجاح ويسعي إليه بالخير.

 

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