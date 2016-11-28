"صحة الإسكندرية" تشن حملة على الباعة الجائلين بقرية أبيس الثانية

الاسكندرية جاكلين منير

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية حملة على الباعة الجائلين للأغذية والمشروبات بقرية أبيس الثانية بالظهير الريفى للإسكندرية.

وصرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، فى بيان صادر منذ قليل، أن اللواء دكتور رضا فرحات قد أصدر توجيهات بضرورة تكثيف الرقابة على باعة المواد الغذائية فى المناطق الريفبة وأطراف الإسكندرية التى قد تقل الرقابة عليها، وعلى إثر ذلك اقامت تم تشكيل لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية للمرور على قرية أبيس الثانية ، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 43 محضر جنحة صحية - تم عرضها علي النيابة العامة - منها 15 محضر لعدم حمل بعض الباعة شهادات صحية ، و17 محضر لعدم وجود رخص مع الباعة الجائلين ، و9 محاضر لمخالفة اشتراطات العربة ، ومحضران لبيع اغذية محظور تداولها مع الباعة الجائلين.

وأضاف حجازى أنه قد تم إعدام 28 كجم اغذية و10 لتر مشروبات محظورة ، وأكد على أن حملات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية مستمرة على جميع أسواق المحافظة سواء داخل المدينة أو على أطرافها.