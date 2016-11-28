موجز العاشرة.. "استرداد الأموال" تجهز طلبا بتجميد أموال مبارك لتقديمه لسويسرا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها: قال مصدر قضائى مطلع على ملف الأموال المهربة إلى الخارج، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام تجهز طلباً جديداً لتجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من قيادات و رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انتهاء فترة التجميد والمقرر أن تنتهى فى فبراير2017.

قال مصدر قضائى مطلع على ملف الأموال المهربة إلى الخارج، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام تجهز طلباً جديداً لتجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من قيادات و رموز نظامه، لتقديمه إلى السلطات السويسرية والاتحاد الأوروبى، وذلك قبل انتهاء فترة التجميد والمقرر أن تنتهى فى فبراير2017.

شهدت دول العالم اليوم الاثنين، أحداثا سياسية واقتصادية ورياضية مهمة، ففى مصر استقبل رئيس الوزراء رئيس إريتريا فى مطار القاهرة، وفى أمريكا أصيب 7 أشخاص فى إطلاق نار من قبل رجل مسلح قبل أن تقتله الشرطة فى أوهايو، وفى سوريا القوات النظامية والمقاتلات الروسية تقصف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة بحلب.

توقفت حركة طريق "مصر - إسكندرية" الزراعى عند مدخل نفق قرية سندنهور اتجاه بنها إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة نقل محملة بأقفاص دواجن، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وإصابة اثنين وتهشم سيارتين ميكروباص، ما تسبب فى شلل مرورى على الطريق الزراعى.

أعرب الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن استياءه الشديد من تصريحات النائب البرلمانى أبو المعاطى مصطفى، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمجلس النواب، التى طالت الأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ، واتهام بعض أعماله الأدبية بخدش الحياء العام، مضيفًا "واضح إن السلفية فى الراس مش فى الكراس".

قال الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، إن البرلمان طرح اليوم أزمة الأدوية خلال جلسته، وكون لجنة تقصى حقائق فى ملف الدواء للوقوف على الأزمة مع شركات الأدوية، فيما أكد رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، أن المشكلة ستحل خلال يوم أو اثنين.

قال الدكتور جلال مصطفى سعيد وزير النقل، إنه خلال أربعة أشهر من الآن سيبدأ العمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، ويبدأ من مدينة الإنتاج الإعلامى ويصل إلى المتحف المصرى الكبير وميدان الرماية وأول شارع الهرم من ناحية الأهرام.

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الدكتور أحمد الطيب، وجه بإطلاق الحوار المجتمعى تنفيذا لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ، والذى وجه الحكومة ممثلة فى عدة وزارات بالتنسيق مع الأزهر الشريف والكنائس المصرية من أجل وضع استراتيجية واضحة المعالم من أجل استعادة المنظومة الاخلاقية وتصويب الخطاب الدعوى، لافتا إلى أن الأزهر متمرس فى مسألة الحورارات المجتمعية لأنه مؤسسة مجتمعية فى الأساس مختطلة بكل طوائف الشعب، بل ومع العالم فلدينا مبعوثين فى 70 دولة فى العالم يقومون بنفس الدور وهو الحوار المجتمعى.

أفاد مصدر أمنى بقنا، أن شخص وسيدتين لقوا مصرعهم نتيجة الاشتباكات المسلحة التى وقعت بقرية الحجيرات التابعة لمحافظة قنا، نتيجة خلافات عائلية، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالنائبة لدى البرلمان الأوروبى من جمهورية بلغاريا ماريا غابرييل والوفد المرافق لها، فى القصر الرئاسى بالقاهرة بهدف تعميق التعاون البرلمانى وتبادل المعلومات عن الوضع الحالى للاجئين السوريين فى البلاد والأمن العام والهجرة، ووضع المسيحيين فى مصر بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الرئيسية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

أنهى نادى غرناطة الثلث الأول من الدوري الإسباني وهو لا يحمل سوى خمس نقاط فى جعبته، والفرق بين الأهداف التى سجلها والتى هزت شباكه -18 ، ما تمثل أسوأ نتائج لفريق بدوري الدرجة الأولى بأول ثلث من البطولة خلال العقدين الأخيرين تقريبا.

يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصاداً مختصراً لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، وتراجعت أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 585 جنيها، وفى أمريكا أصيب 7 أشخاص فى إطلاق نار داخل الحرم الجامعى لجامعة أوهايو.

انتهى قبل قليل الاجتماع المغلق لأعضاء المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" المنعقد بالمقر الرئيس للائتلاف، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على الساحة السياسة.

وافقت لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين، على مقترح النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 120 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، حيث نصت التعديلات المقترحة من العليمى على أن يتم تشكيل لجان الطعن الضريبى ورئيسها من موظفى مصلحة الضرائب فقط.