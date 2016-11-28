أخبار عاجلة

هل تنهي «التجربة الإيطالية» معضلة المرور في مصر؟ -
صور| افتتاح وحدة الإذابة السريعة للجلطات المخية بجامعة المنصورة -
صور| محافظة سوهاج تستعد لاستقبال أقماح الموسم الجديد -
عبد الرحيم علي: طُلب منا تغيير عناوين «البوابة».. وموقف «الصحفيين» مخزي -
مصادر: فشل الاندماج بين «CBC» و«النهار» -
البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي تفجير طنطا -
فيديو| بكري: الظروف أجبرتنا على «الطوارئ».. وللدولة حق مصادرة الصحف -
رسيمًا.. «نيمار» يغيب عن كلاسيكو الأرض -
فينجر ولاعبيه يواجهون انتقادات حادة -
إنتظروا النجم " إدوارد " في حلقة خاصة مع بيومي فؤاد في بيومي أفندي السبت الـ9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

هبة عبد الغني: لم أتعاقد علي أعمال لرمضان 2017 سوي «الحصان الاسود»

Google+ Print
هبة عبد الغني: لم أتعاقد علي أعمال لرمضان 2017 سوي «الحصان الاسود» هبة عبد الغني: لم أتعاقد علي أعمال لرمضان 2017 سوي «الحصان الاسود»

هبة عبد الغني

كتب: هاني صابر 

أكدت الفنانة هبة عبد الغني، أنها لم تتعاقد علي أعمال لرمضان المقبل سوي مسلسل”الحصان الاسود” الذي يقوم ببطولته أحمد السقا.

وأضافت هبة في تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”، أنها تعكف خلال الفترة الحالية علي قراءة الشخصية التي تلعبها في العمل، استعدادًا لبدء تصويره بداية يناير المقبل، لافتة الي أن الجهة المنتجة وضعت شرطًا بالعقد للفنانين المشاركين في المسلسل بالتكتم عن الحديث حول تفاصيله.

وأشارت الي أن لديها سيناريوهات أخري تواصل قراءتها ولكنها لم تتعاقد علي أي منها حتي الآن.

مسلسل”الحصان الأسود”، بطولة احمد السقا ومحمد فراج وصبري فواز وياسمين صبري وأحمد العوضي وهبة عبد الغني ، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد خالد موسي .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا