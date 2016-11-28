هبة عبد الغني: لم أتعاقد علي أعمال لرمضان 2017 سوي «الحصان الاسود»

كتب: هاني صابر

أكدت الفنانة هبة عبد الغني، أنها لم تتعاقد علي أعمال لرمضان المقبل سوي مسلسل”الحصان الاسود” الذي يقوم ببطولته أحمد السقا.

وأضافت هبة في تصريح خاص لوكالة أنباء “ONA”، أنها تعكف خلال الفترة الحالية علي قراءة الشخصية التي تلعبها في العمل، استعدادًا لبدء تصويره بداية يناير المقبل، لافتة الي أن الجهة المنتجة وضعت شرطًا بالعقد للفنانين المشاركين في المسلسل بالتكتم عن الحديث حول تفاصيله.

وأشارت الي أن لديها سيناريوهات أخري تواصل قراءتها ولكنها لم تتعاقد علي أي منها حتي الآن.

مسلسل”الحصان الأسود”، بطولة احمد السقا ومحمد فراج وصبري فواز وياسمين صبري وأحمد العوضي وهبة عبد الغني ، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد خالد موسي .