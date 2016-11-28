مصر والأردن تبحثان سبل تطوير السياحة الدينية

أكدت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب, أن الأردن ومصر بصدد بحث سبل تطوير السياحة الدينية, من خلال خطط عملية وواقعية قابلة للتطبيق بتكاتف جهود الطرفين.

وقالت عناب في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إنها نقلت لقداسة البابا تواضروس الثاني, بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية, خلال لقائه مؤخرًا على رأس وفد أردني في زيارة رسمية لمصر, تحيات الأمير غازي بن محمد رئيس مجلس أمناء هيئة موقع المغطس, وسلمته قرار المجلس بزيادة مساحة الأرض المخصصة للكنيسة القبطية لاستكمال بنائها, متمنية تخصيص أسبوع للحج القبطي إلى موقع عماد السيد المسيح من كل عام.

وأضافت، أن البابا تواضروس الثاني رحب بزيارة الوفد الأردني, مثمن ا القرار الأردني المتعلق بزيادة المساحة الممنوحة للكنيسة القبطية في موقع المغطس وقدم الشكر للأمير غازي بن محمد على دوره في هذا القرار.

وأشارت إلى أن البابا تواضروس الثاني، وجه الدعوة للشعب المصري لزيارة المواقع الدينية في الأردن وعلى رأسها موقع المغطس الذي لامست أرضه أقدام السيد المسيح.

وأكدت عناب سعي الأردن ومصر لتدعيم اساسات الوحدة الإنسانية التي تدعو إلى التعايش والمحبة واحترام الآخر، لافتة إلى أهمية صناعة السلام وتأثيرها المباشر على القطاع السياحي نظرًا لما تسهم به من تقريب بين الشعوب.

وأوضحت، أن الأردن يعد إحدى أهم مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط, ويعود ذلك إلى أهميته الدينية والتاريخية, مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة, خاصة السياحة العلاجية والأماكن التاريخية والدينية.

وقالت عناب، إن وزير السياحة يحيى راشد أكد خلال لقائهما أن مصر والأردن مهد الحضارات, وأن الديانات نشأت في البلدين, وأوضح أن المسيحية بدأت في الأردن تحديدًا بمنطقة المغطس, حيث تعمد السيد المسيح, مؤكدًا أن مصر لها أهمية دينية ما يستوجب إثراء تجربة الحاج الذي يرغب في زيارة الأراضي المقدسة في البلدين.

وأضافت، أن راشد أكد أن هناك جهود ا مشتركة بين البلدين لتحقيق تكامل سياحي أردني – مصري, خصوصا في مجال السياحة الثقافية والدينية, وبحث إجراء اتفاقيات تآخ بين مدن تاريخية وسياحية فى كل من الأردن ومصر.