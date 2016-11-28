منفذ هجوم «جامعة أوهايو» من أصل صومالي

قالت وسائل إعلام أميركية إن الرجل الذي قام بتنفيذ الهجوم على جامعة أوهايو من أصل صومالي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت وسائل إعلام أميركية بمقتل المسلح الذي أطلق النار في جامعة أوهايو الحكومية، الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة 8 أشخاص.

وبعد مقتل المشتبه فيه بوقت قصير، أعلنت شرطة مدينة كلولومبوس عاصمة ولاية أوهايو أن الجامعة أصبحت أمنة.

وأصيب ثمانية أشخاص على الأقل أحدهم حالته حرجة بعد أن هاجمهم شخص داخل مبنى ماكجورك التعليمي في أكبر جامعات ولاية أوهايو.

وألغت الجامعة الفصول الدراسية، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المهاجم استخدم سكينا وأن دوي اطلاق النار الذي سمع يعود للأعيرة النارية التي أطلقتها الشرطة أثناء مطاردته.