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للمرة الثالثة.. مورينيو متهم بسوء السلوك

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للمرة الثالثة.. مورينيو متهم بسوء السلوك للمرة الثالثة.. مورينيو متهم بسوء السلوك

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك إلى مدرب مانشستر يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بعد طرده، الأحد، في المباراة التي تعادل خلالها فريقه مع ضيفه وست هام يونايتد 1-1 في الدوري الممتاز.

وهذه المرة الثالثة التي يتهم فيها مورينيو هذا الموسم بسوء السلوك وسبق له أن أوقف لمباراة، وغرم من قبل الاتحاد بسبب دخوله في مشادة مع الحكم مارك كلاتنبرغ، كما غرم أيضا بسبب انتقاده تعيين حكم آخر لقيادة إحدى مباريات مانشستر.

ومن المتوقع أن يحرم مورينيو من التواجد بجانب فريقه في مباراة الأربعاء التي تجمع مان يونايتد بوست هام مجددا، لكن هذه المرة في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة، وذلك نتيجة طرده في الشوط الأول من مباراة الأحد من قبل الحكم جون موس، بسبب ركلة عبوة المياه احتجاجا على البطاقة الصفراء التي رفعها الأخير بوجه الفرنسي بول بوغبا بسبب التمثيل.

وهذه ليست المرة الولى التي يعترض فيها مورينيو على تحكيم موس، إذ أوقف الموسم الماضي لمباراة واحدة حين كان مدربا لتشلسي، بسبب دخوله في مشادة مع هذا الحكم اعتراضا على قراراته في مباراة ضد وست هام.

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