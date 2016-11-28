أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح مقارنة وتاثير الإرهاب على إقتصاد دول "سوريا وليبيا وتونس" -
8 الصبح - د/أحمد عبد الحافظ يوضح تأثير الإرهاب على الإقتصاد " الإرهاب دمر الإقتصاد" -
فيديو| الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد -
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية -
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الدفاع القبرصي -
المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 12.25 مليار جنيه -
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم -
بدء انتخابات اليوم الأخير لاختيار نائب «أبو كبير» -
باوزا بعد إقالته: الأرجنتين ستتأهل للمونديال -
صدام ناري بين بايرن ميونيخ وريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إصابة ألبا قد تحرمه من «الكلاسيكو»

Google+ Print
إصابة ألبا قد تحرمه من «الكلاسيكو» إصابة ألبا قد تحرمه من «الكلاسيكو»

أعلن برشلونة الإسباني، أن ظهير الفريق جوردي ألبا تعرض إلى إصابتين في ركبته اليسرى وكاحله الأيمن، الأمر الذي قد يحرمه من المشاركة في “الكلاسيكو” الأسبوع المقبل.

وأصيب ألبا، في المباراة التي تعادل خلالها برشلونة مع مضيفه ريال سوسييداد (1-1) في الدوري الإسباني، ولم يحدد النادي المدة التي يحتاجها اللاعب لكي يتعافى، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وتعرض ألبا للإصابة بعد احتكاك هوائي مع المهاجم المكسيكي لسوسييداد كارلوس فيلا وسقط على الأرض وظل يتألم، لكنه تمكن من إكمال اللقاء الذي أصيب خلاله أيضا زميله جيرار بيكيه.

واكتفى برشلونة بالقول إن عودة ألبا إلى الفريق مرتبطة بتطور وضع الإصابة، لكن موقع صحيفة “سبورت” الكاتالونية أشار إلى أن اللاعب “سيكون جاهزا في غضون 6 ايام”، ما يعني مشاركته ضد ريال مدريد.

ومن المقرر أن تكون موقعة “الكلاسيكو” الأحد المقبل، ويستضيفها ملعب برشلونة ” كامب نو”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا