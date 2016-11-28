إصابة ألبا قد تحرمه من «الكلاسيكو»

أعلن برشلونة الإسباني، أن ظهير الفريق جوردي ألبا تعرض إلى إصابتين في ركبته اليسرى وكاحله الأيمن، الأمر الذي قد يحرمه من المشاركة في “الكلاسيكو” الأسبوع المقبل.

وأصيب ألبا، في المباراة التي تعادل خلالها برشلونة مع مضيفه ريال سوسييداد (1-1) في الدوري الإسباني، ولم يحدد النادي المدة التي يحتاجها اللاعب لكي يتعافى، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وتعرض ألبا للإصابة بعد احتكاك هوائي مع المهاجم المكسيكي لسوسييداد كارلوس فيلا وسقط على الأرض وظل يتألم، لكنه تمكن من إكمال اللقاء الذي أصيب خلاله أيضا زميله جيرار بيكيه.

واكتفى برشلونة بالقول إن عودة ألبا إلى الفريق مرتبطة بتطور وضع الإصابة، لكن موقع صحيفة “سبورت” الكاتالونية أشار إلى أن اللاعب “سيكون جاهزا في غضون 6 ايام”، ما يعني مشاركته ضد ريال مدريد.

ومن المقرر أن تكون موقعة “الكلاسيكو” الأحد المقبل، ويستضيفها ملعب برشلونة ” كامب نو”.