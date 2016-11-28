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الجمارك تصادر 66 كتابًا أثريًا وتعرض 44 على الأزهر بعد إحباط تهريبها لقطر

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الجمارك تصادر 66 كتابًا أثريًا وتعرض 44 على الأزهر بعد إحباط تهريبها لقطر الجمارك تصادر 66 كتابًا أثريًا وتعرض 44 على الأزهر بعد إحباط تهريبها لقطر

أرشيفية

مراسل «ONA»

قررت لجنة الآثار بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، الْيَوْمَ، الإثنين، مصادرة طرد يحتوى على 66 كتاباً ومجلداً، من مختلف العناوين والموضوعات لصالح دار الكتب والوثائق القومية وذلك قبل تهريبها إلي قطر، وذلك لخضوعها لقانون رقم 8 لعام 2009، والمعدل فى عام 2004 بشأن حماية الكتب النادرة والأثرية والمخطوطات التى تجاوز عمرها 100 عام،  صرحت بذلك مصادر جمركية بالقرية.

وأضافت قررت اللجنة عرض 45 كتاباً على مكتبة الأزهر، لبيان مدى خضوعها لقانون الآثار.

وكانت جمارك صادر للطيران، بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، أحبطت محاولة تهريب كتب إسلامية نادرة بالمخالفة لقانون المخطوطات قبل سفرها إلي الدوحة، داخل 43 طردًا في طريقها إلى قطر علي طائرة مصر للطيران.

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