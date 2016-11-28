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نشرة ONA| نغم FM تحيي ذكرى عامر منيب..تكريم أحمد أمين”..إنجي أنور في حلقة من المتحف

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إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، أحمد أمين، مقدم برنامج ” البلاتوه”، على شاشة النهار ONE، في ندوة تقام بعد غد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإعلام برئاسة دكتور نائلة عمارة رئيس القسم بكلية الآداب..للمزيد
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