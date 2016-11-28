نشرة ONA| نغم FM تحيي ذكرى عامر منيب..تكريم أحمد أمين”..إنجي أنور في حلقة من المتحف

إعداد- إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

يستضيف قسم الإعلام في جامعة حلوان، أحمد أمين، مقدم برنامج ” البلاتوه”، على شاشة النهار ONE، في ندوة تقام بعد غد، في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي لقسم الإعلام برئاسة دكتور نائلة عمارة رئيس القسم بكلية الآداب..للمزيد

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> سجلت الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج ” مساء القاهرة”، على شاشة ten، حلقة من داخل المتحف المصري الكبير، مع طارق سيد توفيق مدير المتحف، مقرر إذاعتها خلال هذا الأسبوع ..للمزيد

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> تحيي محطة نغم FM الإذاعية، اليوم، ذكرى رحيل الفنان عامر منيب ، بمجموعة من اللقاءات والحوارات مع كل من الملحن والمطرب نادر نور، والملحن خالد عادل فى برنامج “واحده وبس” للإعلامية نيرة شريف..للمزيد

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> يستضيف فى حلقة اليوم الإعلامى إبراهيم فايق مقدم برنامج “الحريف” على قناة Dmc sport

> كل من نجمى النادى الإسماعيلى “محمد فتحى “و”إبراهيم ” وذلك فى تمام الحادية عشر مساء..للمزيد

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> أكدت الإذاعية غدير حسان مقدمة برنامج “راديو سكوب” على 9090 إن المخرج محمود كامل استقر على اختيار الفنانة ندى موسى لتقوم بالبطولة النسائية أمام الفنان عمرو سعد فى مسلسله الجديد “وضع أمنى”، المقرر عرضه فى شهر رمضان 2017..للمزيد

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