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إيران تهدد بالانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

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إيران تهدد بالانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي إيران تهدد بالانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي, اليوم الإثنين, بلجوء بلاده إلى تخصيب كميات كبيرة من اليورانيوم في حال تمديد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وقال صالحي – حسبما نقلت قناة “العربية” اليوم الإثنين – “تمديد العقوبات 10 أعوام ضد إيران من جانب مجلس الشيوخ, بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي, وفي حال قطعه هذه المرحلة فإن تنفيذه سيشكل خرقا للاتفاق النووي”.

وأشار صالحي إلى أن لجنة مراقبة الاتفاق النووي في بلاده عقدت اجتماعا بقيادة الرئيس حسن روحاني; للبحث حول الردود التي ستقوم بها إيران في حال تمت الموافقة النهائية على تمديد العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وكان مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي أقر في 15 نوفمبر الجاري, بأغلبية 419 صوتا, قانون تمديد العقوبات على إيران ل` 10 سنوات.

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