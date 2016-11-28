أفكار مبدعة لملابس التوائم

عندما ترزقين بتوأم، قد تجدين أحياناً بعض الصعوبات في تنسيق ملابسهما، فبعض الأمهات يفضلن أن يرتدي التوأم الملابس نفسها، والبعض الآخر يفضلن أن تكون بألوان وأشكال مختلفة لإعطاء كل مولود شخصيته الفريدة، ويرجع ذلك إلى ذوقك وتعاملك الخاص، ولكن هناك بعض الثوابت التي تفضلها الأمهات، وهي تميز أطفالهن التوائم والقيام ببعض الأفكار التي من شأنها إظهارهم بالمظهر الجذاب، وأحياناً كنوع من المرح والممازحة.



لذلك نقدم لك بعض الأفكار الخاصة التي من الممكن أن تتبعيها مع أطفالك التوائم، ومن خلالها تستطيعين جعلهم متميزين:



الملابس الكرتونية: من الأفكار الرائعة التي يمكنك اتباعها لإضفاء نوع من البهجة والمرح على توأمك، فتقومين باختيار إحدى الشخصيات الثنائية الكرتونية، مثل: توم وجيري، سوبر ماريو وأخيه لويجي، والعديد من الشخصيات الأخرى المحببة لدى الجميع، ثم القيام بصنع أو شراء ثياب لتلك الشخصيات المضحكة، ويرتديها كلا الطفلين.

الكلمات المتقطعة: يعشق الجميع الكلمات المتقطعة، والتي يرجع تاريخها إلى عام 1913 عندما أطلقتها صحيفة "نيويورك ورلد" الأمريكية، وذلك في 21 ديسمبر، فعلى ما يبدو لم تعد تلك اللعبة على صفحات الجرائد فقط، بل يمكنك استخدامها على ملابس أطفالك كأن تقسمي الكلمة إلى قسمين، ويتم وضع كل قسم على أحد الأطفال، فيما تتكون الجملة عند جمعهما معاً.

الملابس المتناقضة: من الأفكار الجيدة أيضاً أن تقومي بإضافة بعض الاختلاف لملابس طفليك، فعلى سبيل المثال: إذا كان أحد الأطفال يرتدي سروالاً أزرقاً وقميصاً أحمراً، اجعلي الطفل الآخر يرتدي سروالاً أحمراً وقميصاً أزرقاً، وبذلك تكونين لوحة فنية جميلة من التضاد.

عبارات مضحكة: من الإبداعات التي انتشرت مؤخراً كتابة بعض العبارات الطريفة على ملابس التوائم، مثل: "قص ولصق"، أو "أنا الأصل وهو الصورة"، والعديد من العبارات المماثلة التي من الممكن استخدامها كنوع من التغيير والإبداع لإدخال عنصر لطيف على ملابس الطفل.

التوأم التقليدي: هي الطريقة القديمة، والتي يرتدي فيها التوأمان الملابس ذاتها بنفس التفاصيل كأنهما ينظران إلى المرآة، وهي إحدى الطرق الشائعة لتميز التوائم وإضفاء جو لطيف على ملابسهم وإكسسواراتهم والأحذية وربطات العنق والرأس.



التوائم حالة فريدة من نوعها يتم خلالها انقسام البويضة إلى قسمين أو أكثر داخل رحم الأم، وهناك نوعان من التوائم: التوائم المتشابهة في الشكل، والتوائم المختلفة في الشكل، ويرجع ذلك إلى مرحلة تلقيح البويضة في رحم المرأة "الأنثى"، فالتوائم المتشابهة تنشأ من بويضة واحدة لقحها حيوان منوي واحد في طريق انقسامها، وأدى ذلك لتكون أكثر من جنين، أما التوائم المختلفة شكلاً فتنتج عن أكثر من بويضة ملقحة بأكثر من حيوان منوي.

يتجاوز عدد التوائم "الثنائية والثلاثية" الـ125 مليون شخص في العالم "ما يقارب 1.9% من عدد سكان الأرض"، 10 ملايين توائم متشابهة "حوالي 0.2% من عدد سكان الأرض، و8% من عدد التوائم"، ومن كل 80 حملاً يكون حمل واحد لتوائم.