فوائد الأطعمة العضوية على صحة الحوامل

أثبتت الدراسات الحديثة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO على احتوائها العناصر الغذائية الذي يحتاجها الجسم فهي مواد غذائية خالية من المواد الحافظة والمحسّنات الصناعية.. حول أهمية هذا الموضوع، تُطلع "سيدتي وطفلك" من أستاذ التغذية العلاجية والعلاج بالطاقة الحيوية الدكتور أكرم رشيد حول أهمية الأطعمة العضوية على صحة الطفل.

يؤكد الخبراء في الهيئات الصحية العالمية أن تناول الأغذية العضوية وممارسة نمط حياة صحي بالنسبة للحوامل والمرضعات على وجه الخصوص يؤدي إلى ولادة أطفال أصحاء. وفي هذا الصدد تستند دراسة أعدتها مجلة التغذية التطبيقية إلى أن الفواكه والخضروات المزروعة عضوياً تضم محتوى غذائياً يفوق الموجود في المنتجات التقليدية.

فقد خضع كل من التفاح العضوي والقمح والذرة والبطاطس والبازلاء إلى عمليات اختبار وفحص على مدى سنتين، ولوحظ أن المنتجات العضوية أعلى بنسبة 63٪ في محتواها من الكالسيوم، و73٪ من الحديد، و118٪ من المغنيسيوم، و125٪ من البوتاسيوم و60٪ من الزنك، مقارنةً بالمنتجات غير العضوية أو التقليدية. كما أن المنتج العضوي يقل محتواه من الزئبق بنسبة 29٪، وكل هذه العناصر ما هي إلا فيتامينات قيّمة تلعب دوراً هاماً في نمو طفلك صحياً.

اللحوم العضوية وتأثيرها الإيجابي على صحة الأم الحامل والجنين خلال فترة الحمل:

يؤكد الباحثون في مركز الوقاية والتحكم في الأمراض بأمريكا أنه خلال فترة الحمل، يجب على الأم الحامل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الحديد، والذي يتواجد بصفة أساسية في اللحوم الحمراء. إلا أنه حوالي 66% من الماشية التي يتناول الناس لحومها تتغذى على هرمونات نمو صناعية ما يجعلها تنمو بشكل أسرع وغير طبيعي. الجدير بالذكر أن الأطفال والنساء الحوامل هم الأكثر عرضة لتأثيرات هرمونات النمو، والتي تتسبب لهم في مخاطر صحية عديدة، منها اضطراب الهرمونات وزيادة الوزن. لذلك يوصى الباحثون باختيار اللحوم والدواجن العضوية باعتبارها خالية من أي معالجات كيميائية.