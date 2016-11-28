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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرقية بالدوري

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الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرقية بالدوري الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الشرقية بالدوري

الاهلي – ارشيفية

يؤدي فريق الأهلي، مرانه عصر غدٍ الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الشرقية المقرر لها الأربعاء في الأسبوع المقبل من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعود الفريق من أسوان، اليوم الإثنين، بعدما خاض مباراة النصر للتعدين وأدائه تدريبًا على ملعب أسوان الرياضي صباح اليوم .

في الوقت نفسه، اشتكى شريف اكرامي حارس مرمى فريق الأهلي من إجهاد في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة الفريق أمس الأحد، أمام النصر للتعدين في مسابقة الدوري والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأكد طبيب الفريق، أن إكرامي خضع لفقرات استشفاء بدني للتخلص من أثار الإجهاد لتجهيزه لمباراة الشرقية .

بينما عانى جونيور أجايي لاعب الأهلي من إجهاد في العضلة الخلفية، عقب المشاركة في مباراة النصر للتعدين، واكتفى اللاعب بتدريبات استشفائية على هامش مران الفريق اليوم .

وبدأ “آجاى” مباراة التعدين بشكل أساسي ونجح في تسجيل هدف الفريق الثاني.

 

 

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