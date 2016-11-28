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المخرج أسامة عمر: بدء ترشيحات أبطال فيلم «بارانويا» نهاية العام

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المخرج أسامة عمر: بدء ترشيحات أبطال فيلم «بارانويا» نهاية العام المخرج أسامة عمر: بدء ترشيحات أبطال فيلم «بارانويا» نهاية العام

 

المخرج أسامة عمر

كتب: هاني صابر 

أكد المخرج أسامة عمر، أنه يحضر حاليًا لتجربة سينمائية جديدة بعنوان “بارانويا”، للدخول في تنفيذها كإنتاج مشترك خلال الفترة المقبلة.

وقال عمر في تصريح خاص لوكالة أنباء”ONA”، إن الفيلم تم الانتهاء من كتابة جميع أحداثه الدرامية، لافتًا الي أن الفيلم يركز علي مناقشة هذا المرض النفسي من خلال الدراما .

وأضاف، أنه من المقرر أن يبدأ في ترشيح وإختيار فريق عمل الفيلم نهاية شهر ديسمبر المقبل، لمحاولة اللحاق بالفيلم في المنافسة بموسم شم النسيم .

يشار الي أن مريض”البارانويا” يتميز بوجود هذيان ومشاعر الاضطهاد و التتبع، ويبنى استنتاجاته على مقدمات غلط ومعتقدات غير سليمه.

المخرج أسامة عمر، عمل مدير تصوير في عدة أعمال سينمائية منها “عمارة يعقوبيان” و”متعب وشادية”، وأخرج فيلم “زجزاج” الذي شارك في بطولته محمد نجاتي وريم البارودي .

 

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