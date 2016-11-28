بالفيديو.. خبير استراتيجي يُوضح خطة الجيش السوري لاستعادة «حلب»

علّق الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن هشام جابر، على إحكام الجيش السوري قبضته على ثلث أحياء حلب الشرقية، قائلًا: “في الواقع التقدم الميداني كانَ أكثر وأسرع مما انتظره الكثير من المُراقبين، ونحن منهم”.

وأضاف جابر، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم،: “في الواقع القوات السورية اعتمدت تكتيكًا مهمًا وجديدًا، ألا وهو تقسيم مدينة حلب إلى أربع مُربعات، كما أنها فتحت أكثر من جبهة تجاه حلب الشرقية، في الوقت الذي سيطرت فيه على حي مساكن هنانو، الذي تابعها السيطرة على نقاط استراتيجية مُهمة”.

وتابع جابر، أنّ الهدف من تقدم الجيش السوري، دفع المجموعات المسلحة إلى الخروج من مدينة حلب، موضحًا أنه: “حتى هذه الساعة لم نسمع نداءً بوقف إطلاق النار”.

> وأوضح جابر، أنه: “لا يُوجد مِنطقة في مدينة حلب يتم السيطرة عليها، وتساهم في حسم المعركة لأي طرف، وذلك إذا بقيت المجموعات المسلحة تقاتل بشراسة، الذي قد تتحول إلى حرب شوارع قاسية”.

وأكدّ جابر، أن خطط الجيش السوري تهدف إلى السيطرة على استعادة حلب الشرقية مهما كلف الأمر، لذلك الجيش السوري يُريد السيطرة على المدينة بأكملها لأسباب معنوية واستراتيجية وجغرافية وعسكرية، أبرزها منع تقسيم سورية، والحفاظ على وحدتها.