إسرائيل تسجن فلسطينيًا 16 عامًا لشنه هجوم طعن

قضت محكمة إسرائيلية، الاثنين، بسجن فلسطيني لمدة 16 عاما ونصف العام إثر إدانته بطعن إسرائيلي قرب مدينة تل أبيب في أكتوبر من العام الماضي.

وحسب بيان أصدرته وزارة العدل الإسرائيلية، فإن الحكم شمل أيضا إلزام تامر وريدات بدفع غرامة 28 ألف دولار، وفق ما أوردت وكالة “فرانس برس”.

وكان وريدات (30 عاما) شن هجوما بسكين أصيب فيه أحد اليهود المتدينين قرب مركز تجاري في بلدة بتاح تكفا القريبة من تل أبيب في الـ7 من أكتوبر عام 2015.

ووريدات فلسطيني يتحدر من محافظة الخليل بالضفة الغربية، لكنه يقيم بصورة غير قانونية في إسرائيل.

يذكر أن القضاء الإسرائيلي أصدر أخيرا عقوبات قاسية ضد فلسطينيين متهمين بشن هجمات ضد إسرائيليين.