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حقائق لا تعلميها عن الطلاق

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حقائق لا تعلميها عن الطلاق حقائق لا تعلميها عن الطلاق

أرشيفية

الطلاق وإنفصال الزوجين عن بعضهما يحتاج الكثير من التفكير لأنه من القرارات المصيرية التي تهدد أمن الأسرة بأكملها، ومعدل الطلاق يتزايد في جميع البلاد حول العالم، وهذا لا يعني الإستمرار في العلاقة بالرغم من وجود عواقب.

وقد أوضحت الدراسات، أن الأزواج الذين تزوجوا بعد فترة خطبة طويلة هم الأكثر عرضة للطلاق في مراحل مبكرة من الزواج.

كما كشفت الكثير من استطلاعات الرأي أن الأطفال الناشئين في بيئة مفككة بين أبوين منفصلين هم أكثر الأطفال كرهًا لطفولتهم وأقل ذكاءً.

ويزعم البعض أن الأسباب الرئيسية وراء نسبة الطلاق هي القضايا المالية، وسوء المعاملة سواء في الشكل المادي والعاطفي وعدم وجود الحب.

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