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غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

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غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

أرشيفية

مراسل«ONA

تنظر غدًا، الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، القضية المعروفة إعلاميًا باسم “فندق الأهرامات الثلاثة”والمتهم فيها 26 متهمًا، بينهم 23 متهمًا محبوسًا و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم.

 وأسندت النيابة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أسُست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلُا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.‏

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