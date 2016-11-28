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غدًا.. محاكمة المتهمين بقضية اغتيال الشهيد هشام بركات

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غدًا.. محاكمة المتهمين بقضية اغتيال الشهيد هشام بركات غدًا.. محاكمة المتهمين بقضية اغتيال الشهيد هشام بركات

المستشار الشهيد هشام بركات – النائب العام السابق

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 67 متهمًا، من بينهم 52 محبوسًا، فى اتهامهم بإغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

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