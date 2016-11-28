المخرج هاني إسماعيل يدخل تجربة درامية بمسلسل «فجر جديد»

كتب: هاني صابر

أكد المخرج هاني اسماعيل، أنه يواصل حاليًا قراءة سيناريو درامي بعنوان “فجر جديد”، علي أن يدخل في تنفيذه بعد تعاقده مع جهته المنتجة.

وقال إسماعيل في تصريح خاص لـ” ONA”، إن المسلسل عبارة عن حلقات منفصلة متصلة تدور حول مواقف درامية عن الفكر الإرهابي المتطرف، ويوضح العمل من خلال أحداثه مدي تعاون الجميع لمواجهة هذا الإرهاب.

وأضاف، أن الجهة المنتجة للمسلسل لا تزال تدرس فكرة المشاركة به في موسم دراما رمضان 2017 أم عرضه بعيدًا عن هذا الموسم، حيث من المنتظر أن تبدأ ترشيحات واختيار الفنانين المشاركين ببطولته خلال الأيام المقبلة.