سامح شكري يستقبل الوفد المشترك لمجلسي الشئون الخارجية المصري والسوداني

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين،الوفد المشترك لمجلسي الشئون الخارجية المصري والسوداني، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، وسبل تطويرها في كافة المجالات.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والسوداني.

وأضاف، أن اللقاء تناول أفكارًا ومقترحات عديدة لتطوير العلاقات الثنائية، مثل مبادرة تشكيل تجمع لسفراء وادي النيل، وهو ما رحب به الوزير شكري، مؤكدًا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني بالبلدين في توثيق العلاقات والإرتقاء بها لمستوى تطلعات الشعبين المصري والسوداني.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وفد المجلس المصري للشئون الخارجية إلى القاهرة تأتي في إطار التواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية، وما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة خلال الفترة الماضية، كان من أبرزها إنعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي للمرة الأولى.