شكري ووزير خارجية فرنسا يبحثان الأوضاع الاقليمية والعلاقات بين البلدين

مراسل«ONA»:

أجري وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرو بعد ظهر اليوم الاثنين، تطرقا خلاله للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما تناولا آخر المستجدات علي الساحة الإقليمية، وعلي رأسها التنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية علي ضوء المبادرة الفرنسية لعملية السلام، وذلك عقب استقبال شكري للمبعوث الفرنسي لعملية السلام في الشرق الأوسط بيير فيمون بالأمس، حيث ثمّن وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها فرنسا لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتناول الوزيران الوضع فى سوريا والجهود التى تقوم بها مصر فى مجلس الأمن لتسهيل التوصل إلى توافق بين أعضاء المجلس للتعامل مع المعاناة الانسانية للشعب السورى فى حلب، كما ناقش الجانبان الوضع فى ليبيا والجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الصخيرات.