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«التخطيط»: إنشاء صندوق «أملاك» السيادي بـ 5 مليارات جنيه لتشجيع الاستثمار

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«التخطيط»: إنشاء صندوق «أملاك» السيادي بـ 5 مليارات جنيه لتشجيع الاستثمار «التخطيط»: إنشاء صندوق «أملاك» السيادي بـ 5 مليارات جنيه لتشجيع الاستثمار

وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي – أرشيفية

اكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الدولة بدأت إجراءات إنشاء صندوق سيادى لمصر” أملاك”، والذى يمكنه الدخول فى مشاركات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه والتى تهدف لجذب الاستثمارات، وتحديد 8 قطاعات لعمل الصندوق فى الفترة القادمة منها قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة لتكون لها الأولوية للترويج.

وأوضح أنه تم خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، الاتفاق على أن الصندوق سينشأ وفقا لقانون خاص، وتم تكليف مجموعة فنية من الخبراء الوطنيين لمتابعة تأسيسه.

وأشار “العربى”، إلى أن الدولة خصصت 5 مليارات جنيه رأسمال الصندوق من الموازنة العامة، وتم الانتهاء من الإطار التنظيمي للصندوق وتحديد القطاعات  التي سيتم الترويج لها، وخلال أسبوعين سيتسلم ملاحظات حول القانون الخاص بالصندوق وسيعرض على مجلس الوزراء عقب الانتهاء منه، كما أن التشريع الخاص بالصندوق سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين تمهيدا لعرضه على المجموعة الوزارية الاقتصادية ثم مجلس الوزراء، متوقعا الانتهاء منه منتصف العام المقبل.

وأكد أن مجلس إدارة الصندوق سيضم وخبرات من القطاع الخاص، وسيمثل الحكومة وزارات المالية والاستثمار والتخطيط، وسيدخل فى المشروعات بالشراكة مع الصناديق الاستثمارية، وستكون هناك لجنة وزارية برئاسة رئيس الوزراء لمتابعته.

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